Honores y un buen punto final a esto

KEVIN FONTECHA Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 mayo 2021, 02:00

Todo en la vida tiene un principio y un final. El camino, a veces, está plagado de girasoles, rosas y es plano, sin matices ni cuestas. Otras veces, lejos queda la pradera y entre el césped nace el barro, multiplicando el esfuerzo a derrochar para seguir hacia adelante. En el fútbol, y siempre que hablamos de la UD Las Palmas, el sendero nunca es fácil. Todo lo contrario. Abonados al sufrimiento, los amarillos ponen fin esta noche a una temporada marcada por los infortunios y la irregularidad. Con las gradas vacías, la enfermería a reventar por momentos y los puntos volando hacia otras casas, el combinado entrenado por Pepe Mel pone el broche final en Logroño.

Y lo de esta noche es un choque de contrastes. Las Palmas, de paseo y con probaturas para lo que viene. El Logroñés, jugándose la vida y lo que no es la vida para salvar la categoría de plata. Pero la UD debe salvar el honor y los que jugarán quieren demostrar nivel. Para eso se llevó el técnico a seis jugadores de Las Palmas Atlético. El orgullo se bate hoy ante la necesidad. Asimismo, la posición en la que el conjunto isleño acabe en la tabla supondrá un mejor equipo el año que viene, por lo que la victoria no debe regalarse. Al contrario.

Una y no más. La última cita amarilla esta temporada. Mel, como dejó claro en la previa, repartirá esfuerzos y dará oportunidades a los menos habituales. De hecho, desplazó hasta Logroño a seis futbolistas de Las Palmas Atlético: Sergi Puig, Cardona, Coco, Pol, Juan Fernández y Diego Guti. En el once habrá novedades, eso está claro. En la portería se debate entre Álex Domínguez o hacer debutar al propio Puig, formado en la cantera del FC Barcelona. En la línea defensiva, muchas dudas también Coco y Athuman pugnan por una plaza porque Eric parece fijo. Cardona ya tiene la mente en Argentina, aunque no lo descarten. En la derecha Ale Díez arrebataría el sitio a Lemos. Silva ocupará la izquierda. En el medio, Sergio Ruiz mezclaría con Diego Guti. Kirian y Aridai disfrutarían de minutos iniciales, pero Maikel Mesa, Clemente o el canterano Juan Fernández también pueden jugar en los costados. Arriba, con Jesé como indiscutible, la ficha restante la rellenarían Edu Espiau o Rafa Mujica.

Con todo, Las Palmas y Mel buscan dar por concluida la campaña con una última sonrisa. Esa que solo provocará una nueva victoria para, además, igualar el registro con el número de empates y derrotas, ambos a 14 ahora mismo, mientras que el de triunfos se sitúa en 13. También, quitarse el cartel del conjunto más goleado de la categoría se antoja un reto importante. Y, desde que pite el árbitro el final de la contienda, toca seguir trazando las líneas maestras para la temporada que viene. Porque Ramírez quiere que sea ganadora y para que eso suceda va a tener que trabajar, y mucho, la dirección deportiva. Porque hay quienes no se justificaron este año.