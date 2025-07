«La historia valorará, en su justa medida, lo que hemos hecho en estos 20 años»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 5 de julio 2025, 17:28 | Actualizado 18:11h. Compartir

El viernes 8 de julio de 2005, tras una junta general extraordinaria celebrada en el Colegio Salesianos, Miguel Ángel Ramírez asumía de manera oficial la presidencia de la UD luego de varios meses de gestión tutelada por el juez Cobo Plana y en pleno proceso concursal. Iniciaba entonces un mandato hoy, 20 años después, todavía vigente y de revitalización absoluta de una entidad que encontró en las últimas. Su autoría en este proceso titánico es incuestionable y, con motivo de una efeméride tan simbólica como trascendente, procede que tome la palabra, tire de memoria y actualice sus perspectivas.

-¿Cuál es la previsión de la campaña de abonados?

-Suponemos que estaremos en torno a los 15.000 abonados. Normalmente, un descenso conlleva una reducción de abonados que en Primera se abonan porque quieren ver a los rivales de la categoría o que encuentran estímulo en la euforia del ascenso. Gracias a Dios, hay más aficionados que saben que el equipo ha tenido y tendrá reveses y momentos duros, que no superaría sin su apoyo. En Segunda es cuando más necesita el equipo esa inyección moral y económica.

-Eso significa que es más complicado cuadrar las cuentas en Segunda, ¿no es así?

-En Segunda nuestro presupuesto se reduce de 75 millones de euros a 35. Ya la temporada pasada tuvimos un desfase de ocho millones, que compensamos con la venta de Moleiro. Pero el cobro de este traspaso está programado en cuatro años, lo que significa que en nuestra tesorería habrá que gestionar tensiones puntuales con otras actuaciones. Y a esto cabe añadir que cada temporada en Segunda supone perder cuatro millones. Es un dato importante para que nadie se confunda. Afrontamos con entereza un mal momento anímico y deportivo. Y eso es muy distinto a pensar que no pasa nada. Sí pasa, pero lo solucionaremos. Agudizando el ingenio, con una gestión muy profesional, con valentía y mirando a la cara a la adversidad. Como siempre.

-Sabiendo cómo afecta este descenso a la economía del club, ¿Cuánto de importante es la campaña de abonados en el presupuesto?

-En el capítulo de ingresos la campaña de abonados supone en torno al 8%. El 92 % restante hay que obtenerlo por otras vías de ingreso: taquilla, derechos televisivos, patrocinios, acciones comerciales, traspasos...

-Pero el club recibe una ayuda al descenso...

-La ayuda al descenso son diez millones de euros en dos temporadas, seis en esta campaña y cuatro en la siguiente. Los seis que recibimos en esta temporada compensan los desfases presupuestarios de la temporada pasada, en la que ya sufrimos una regularización de los derechos televisivos que redujo en dos millones lo presupuestado por la propia Liga.

-Si hacen falta reclamos para potenciar la campaña de abonados eso se consigue con fichajes...

-En el primer descenso cometimos el error de fichar muchos nombres y agotar todos los recursos disponibles y algunos no disponibles en ese momento. Y no nos clasificamos ni para el play off. En los grandes torneos continentales han ganado equipos que confiaron más en el colectivo que en fichajes estelares. El PSG ha logrado su primera Champions cuando ya no vestían esa camiseta ni Mbappe, Messi, Neymar, Ramos... El Elche y el Levante ascendieron directamente confiando en el grupo más que en incorporaciones de renombre. La UD necesita jugadores con ganas de triunfar, combinados con la veteranía de los jugadores experimentados que tenemos en la plantilla y gente de la casa. Estoy seguro de que tendremos una gran plantilla, que competirá al máximo y que ilusionará a todos.

-20 años ya en la presidencia de la UD. ¿Ha merecido la pena? ¿Qué queda de aquel empresario osado que, con 36 años, se aventuró a liderar un plan de salvación que era casi utópico con una entidad con 72 millones de euros de deuda y en Segunda B?

-Quedan las ganas de hacer crecer al club, la rabia contenida en las derrotas y la satisfacción de ver a la gente feliz en las victorias.

-Nicolás Ortega, Tonono y Juanito han sido compañeros de viaje desde el kilómetro cero. Luego Patricio Viñayo y Rafael Méndez.

-Para mí es muy importante estar bien acompañado. Ya sabes, si quieres ir rápido ve solo, y si quieres llegar lejos viaja bien acompañado. Para mí son mi familia elegida.

-¿Qué siente tras dos décadas en un cargo como el que ocupa? ¿Compensan la presión y la responsabilidad diaria?

-Siento tolerancia a los errores, algo inherente al ser humano. Las situaciones se miden con perspectiva. Me parece el síntoma más evidente de la madurez, de la continuidad en una responsabilidad. Más que presión siento el honor de presidir un club que desde que nací encarna un sentimiento a mi alrededor superior a cualquier otra dedicación que podamos imaginar.

-Ha sido un viaje desde el fondo (Segunda B, deudas) y hasta la cima (Primera División, Ciudad Deportiva). ¿Qué momento rescata de todos a nivel positivo? ¿El Cordobazo fue el peor por todo lo que implicó?

-El momento más positivo fue nuestro primer ascenso eliminando al Linares. Sin aquel ascenso no sabemos dónde estaríamos ahora. Pero el fútbol tiene una capacidad como ninguna otra actividad para alegrarnos con la última victoria tanto como con la más importante. El último triunfo ante el Atlético supuso la inmensa alegría de un día que nos hacía salir del descenso. Si prescindimos de lo meramente deportivo, otros momentos muy felices fueron la inauguración de la Ciudad Deportiva, la celebración del 75 aniversario en el Náutico, la reaparición de Kirian después de superar el cáncer por primera vez... Y, por supuesto, el Cordobazo ocupa un lugar destacado en la galería de los días horribles como presidente.

-Un fichaje, un jugador. ¿Repatriar a Valerón y Jonathan Viera, quizás?

-Marcos Márquez. Fue mi primer fichaje y el que más nos ayudó a ascender y permanecer en Segunda cuando no podíamos aspirar a otra cosa. Sin aquel cimiento no habría llegado todo lo demás. Quien olvida de dónde viene niega su propia vida.

-Por lo que ya es y va a ser, ¿Pedri es el gran hallazgo?

-Efectivamente. Será el mejor jugador de la historia que haya saltado al fútbol profesional vistiendo nuestra camiseta, el que más internacionalidades acumule y el que más títulos consiga. El único de los nuestros que hasta ahora ha obtenido la distinción de mejor jugador joven de Europa.

-Por su experiencia y trascendencia social, ¿es más importante ser presidente de la UD que del Gobierno de Canarias?

-Es mucho más importante ser presidente del Gobierno.

-¿Alguna vez pensó realmente en irse o ceder su cargo?

-En irme no. Pero en estar a disposición de alguien que asuma todas las obligaciones que impone el cargo, sí.

-¿Qué secreto esconde su longevidad en la presidencia de la UD, marcando un listón inédito en la historia del club y dentro de los cinco presidentes con más años en el cargo?

-Bueno, en el ámbito nacional hay muchas presidencias longevas: Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Villarreal, Rayo... El modelo de sociedades anónimas deportivas surge para identificar las responsabilidades de gestión y evitar la ausencia de ella cuando hay consecuencias económicas que afectan a un Club hasta el punto de propiciar su desaparición. Ese modelo favorece la continuidad si nadie releva derechos y obligaciones de los accionistas mayoritarios.

-De todas las personas que han pasado por el palco, ¿abundan los leales o ha sentido, por el contrario, muchas traiciones?

-Traición no he sentido nunca. Pero compañeros de sufrimiento los hay muy señalados (ríe).

-¿Siente que su legado puede ser más que el que ya es? ¿Se siente querido por la afición?

-El legado que dejaremos será un patrimonio multiplicado por diez. Nos encontramos un Barranco Seco de menos de 100.000 metros cuadrados embargado y sin instalaciones. Ahora el club posee casi 500.000 metros cuadrados, donde se ha construido una ciudad deportiva referente en materia de sostenibilidad, y sobre la que hay proyectada una segunda fase ambiciosa, que no será la última. Hay otras iniciativas emblemáticas en camino que adornarán este legado para situar a la UD Las Palmas en una entidad de enorme presencia física en la Isla. Todavía disponemos de recursos asignados, procedentes del fondo de inversión CVC, que LaLiga destina únicamente a inversiones en infraestructura. Pero la afición no celebra en la Plaza de España una cuenta de resultados ni un proyecto de expansión. Solo celebra los triunfos deportivos y ahora venimos de un descenso. El fútbol es de memoria corta. La decepción puede más.

-¿Considera que se valora lo realizado bajo su mandato o que hay interés en que prime el daño reputacional?

-La historia valorará en el futuro, en su justa medida, lo que hemos hecho. Esa mirada con perspectiva será más amable que el fragor de la batalla del día a día.

-¿Cuánta desinformación o ignorancia hay cuando se le pide de manera ligera que venda sus acciones y se vaya? ¿Lamenta el desconocimiento que se puede tener en el funcionamiento de una Sociedad Anónima como es la UD en esos reclamos de un sector de la afición?

-El mundo del futbol funciona con inercias que hay que asumir. No conectan con una realidad jurídica que impone obligaciones y responsabilidades, pero son hábitos consolidados que sirven de desahogo. Lo que toca es aceptarlos con naturalidad y resignación.

-¿Hasta qué punto desluce esta efeméride personal y el 75 aniversario de la fundación de la entidad el reciente descenso?

-La actualidad del primer equipo eclipsa dos ascensos simultáneos del segundo y tercer equipo, la estabilidad institucional, el crecimiento internacional, la expansión en infraestructuras, nuestras acciones sociales con jóvenes en riesgo de exclusión social, con chicos con capacidades especiales, programas de atención a nuestros mayores, celebraciones maravillosas como la del 22 de agosto en el Náutico, el concierto en el Alfredo Kraus, nuestras acciones formativas con la Universidad Fernando Pessoa, o con la Universidad de LPGC y la FIFLP, como la última en la que trajimos al seleccionador nacional... Es así. Se lesionaron en el peor momento varios de los jugadores más importantes, no supimos sobreponernos a esas bajas, descendimos y esa decepción eclipsa para algunos aficionados todo lo demás. Hay otros que valoran más la globalidad.

-¿Cuál es la salud actual de la UD a nivel patrimonial, institucional y deportiva?

-La mejor de su historia en el ámbito patrimonial e institucional. Ya queda muy atrás aquellos finales de temporada con créditos salvadores para evitar un descenso administrativo o la desaparición del Club. Deportivamente hablando llevamos una década con cinco años en Primera, tres play off de ascenso y un ascenso directo. Esta década es la mejor deportivamente de los últimos cuarenta años.

- ¿Es autocrítico y admite discrepancias en su junta? ¿Con los años se ha ido flexibilizando un modelo que, en sus inicios, se vio abocado a un presidencialismo inevitable por la situación de emergencia permanente?

-El modelo es presidencialista a la hora de asumir responsabilidades, y colegiado a la hora de tomar decisiones. Admito que hay debate interno sobre muchas cosas, pero interno. No me fío del que nunca discrepa de mí. Tonto no soy.

-¿Se está preparando la UD post-Ramírez? ¿Identifica cómo puede ser el relevo generacional considerando, también, que ejecutivos como Nicolás Ortega, Tonono, Rafael Méndez o Patricio Viñayo superan o bordean, ya, la franja de los 65 años?

-Una cosa son los consejeros, que son los de mayor edad, y otra la estructura profesional. Los consejeros serán relevados cuando ellos quieran. No tienen fecha de caducidad. Esperemos que nos aporten mucho durante muchos años. Los profesionales no tienen asegurada su continuidad ni hasta mañana. Son personas que forman parte de la estructura profesional y conservan una sensación de provisionalidad, por muchos años que lleven con nosotros. Rinden mejor que los primeros años, resolviendo en días lo que antes tardarían semanas, en horas lo que antes tardaban días. No tienen un plan de jubilación. Tienen retos continuos que afrontar. Desde que no las den se cerrará una etapa muy bonita, apasionante diría yo, le agradeceremos los servicios prestados y otros los sucederán. Afortunadamente para ellos, los que vengan se encontrarán unas condiciones de trabajo que no se parecerán en nada a las que se encontraron Tonono y Patricio. Pero proyectar relevos a larga distancia, cuando no sabemos si amaneceremos mañana, es distraer energía que tanta falta nos hace a diario. El fallecimiento de Zeben es un claro ejemplo. Aprovecho para mandarle un abrazo y muchos ánimos a la familia.

-¿Se ve con fuerza para otros veinte años?

-(Ríe) Me veo mejor que hace veinte años.

-¿Cuál es su mensaje a la masa social de la UD en puertas de una temporada que se afronta con muchas heridas abiertas?

-Humildad. No den nada por ganado hasta que se gane. No piensen que los partidos se ganan antes de bajar de la guagua. La competición no respeta ni a los nombres ni a la historia. Estemos unidos no solo en la victoria. Consideremos al rival. Que no sea un drama no ganar. Que sea parte de la competición, como es la vida. Como en la vida. Ni cobramos todo lo que nos gustaría, ni nuestros hijos nos traen las notas que nos gustaría, ni nos entendemos con ellos o con nuestra pareja como nos gustaría, ni nos dedicamos a lo que más nos gustaría, ni tenemos la casa que más nos gustaría, ni el tiempo para nosotros que nos gustaría. Pues no vamos a ganar todos los partidos que nos gustaría. Pero si no nos desanimamos, si no desfallecemos, tendremos más posibilidades d acabar siendo felices, aunque no todo haya sido, en momentos de nuestras vidas, como nos gustaría.