Historia de una edificación en amarillo

Estas circunstancias retrasaron y aumentaron el presupuesto. Creo que este asunto merecía una explicación porque me consta que algunos aficionados no entendían las razones del retraso.

El traslado de la red de media tensión retrasó seis meses el inicio de las obras del edificio. Otro imprevisto importante fue la condición poco estable del suelo, que era un relleno mal compactado. Por si no era suficiente, cuando empezamos a ejecutar el campo dos, el talud del barranco se empezó a mover y tuvimos que replantear la contención de toda la plataforma.

En paralelo a la tramitación, surgieron otros problemas con el suelo. Por citar solo algunos, descubrimos que el primer tramo del vial de acceso no era propiedad del club. Por otro lado, una línea de media tensión y la red de abasto al resto del barranco cruzaba justo por medio, de donde ahora se localiza el edificio principal. Resolver todos estos problemas llevó tiempo y un gran número de gestiones e informes.

Para empezar, la edificabilidad permitida no cubría las demandas funcionales de una Ciudad Deportiva moderna y hubo que tramitar una modificación del Plan General.

La idea de construir una Ciudad Deportiva en Barranco Seco, empezó hace diez años, mucho antes de pensar en diseñarla y construirla. Creo que fue en el 2010, el presidente me pidió que me pusiera a trabajar para incluir este suelo dentro del Plan General, de manera que saliéramos de la situación en precario en la que estábamos, y consiguiéramos cobertura jurídica y urbanística para el futuro desarrollo de la Ciudad Deportiva.

Esta situación hace que siempre sople una ligera brisa en Barranco Seco. Una cualidad que me había recalcado el personal del club y los jugadores cuando me decían que aquí era donde mejor entrenaban.

«Buenos días a todas y a todos. A mí me toca hacer una breve introducción del proyecto de la Ciudad Deportiva y de su desarrollo, de la que hoy inauguramos la primera fase.

La Ciudad Deportiva está situada en un suelo rústico. Hemos intentado actuar con altos estándares de sostenibilidad, lo que nos ha llevado, en algunos casos, a emplear técnicas y soluciones innovadoras en Canarias.

Las dos plataformas sobre las que se sitúan los campos y las edificaciones se han contenido con muros ecológicos que no requieren de hormigón ni de agua para su ejecución, al tiempo que permiten que los colonice la flora autóctona.

Se ha reducido también al máximo la generación de residuos. De esta manera, las tierras resultantes de las excavaciones se han reutilizado para construir los muros ecológicos. De igual manera, el vallado se ha resuelto con gaviones rellenos con la piedra que iba saliendo.

Los campos de fútbol también incluyen una solución novedosa que permite recuperar la mayor parte del agua de riego, que se almacena en aljibes y se reutiliza.

El sistema utilizado crea una capa húmeda en el sustrato de siembra y fuerza a la planta a alargar sus raíces en busca del agua, de manera que cuando el jugador la daña, vuelve a crecer rápidamente.

Aproximadamente, el 50% del coste de la obra no se ve, está bajo sus pies en forma de contenciones ecológicas, instalaciones de saneamiento, instalaciones eléctricas, cimentaciones y sistemas de drenaje sostenible. No verán un imbornal, una rejilla de desagüe. Se ha optado por una solución más rústica y sostenible, haciendo de paseos y jardines de sistemas drenajes naturales que recogen, filtran y canalizan a los aljibes el agua de lluvia.

El Proyecto de Paisajismo ha sido visado por el Jardín Canario, lo que es la primera vez que ocurre. Como pueden ver, la obra se ha ejecutado principalmente con cuatro materiales: madera, hierro, tierra y piedras. Materiales altamente reciclables y de bajo mantenimiento. La tierra y las piedras han sido obtenidas in situ durante la construcción.

Los graderíos y el edificio principal siguen esta misma regla e incorporan soluciones bioclimáticas que reducen su consumo energético. El edificio funciona además como un corredor ecológico que restituye la conexión entre la ladera y el barranco.

El coste de la obra es de aproximadamente 20 millones de euros a lo que hay que añadir otros gastos. Es mucho dinero, pero los primeros tanteos de la tasación de la Ciudad Deportiva nos dan una cifra que ronda los 40 millones de euros. Además de una buena inversión económica, hemos intentado que la Ciudad Deportiva sea también una buena inversión deportiva y que el equipo trabaje en las mejores condiciones.

Pero también, hemos intentado que el proyecto tenga rentabilidad medioambiental y mejore el ecosistema y el paisaje de la zona. Y que sea además rentable socialmente y que los aficionados disfruten de un entorno natural cuando vengan a ver a su equipo. Y, por último, nos gustaría que fuera también una buena inversión para la ciudad a la que la Unión Deportiva representa.

Hoy toca hablar del presente y no del futuro. Pero no quiero dejar de anotar que estamos trabajando en la firma de un acuerdo de colaboración con el Jardín Canario para que nos asista en la implementación del proyecto de jardinería autóctona que tenemos previsto. También anotar que hemos habilitado un espacio de reserva en la zona a naciente del campo tres, pensando en la ejecución de una edificación destinada a vestuarios, graderío y una residencia, con una solución parecida a la del edificio principal. Hay más planes, pero aquí me quedo.

Después de tantos años de idas y venidas a las distintas administraciones, que siempre nos han atendido muy bien, aprovecho la presencia del alcalde para animar al Ayuntamiento a que estudie la posibilidad de construir un carril bici y un paseo que conecte Barranco Seco con la ciudad. Sería una buena manera de dar un paso más en la consolidación de la ciudad sostenible y amable que todos queremos, y a la que hemos intentado contribuir con este proyecto».