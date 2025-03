Herzog: «Lograremos la permanencia, la gente tiene que confiar»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de marzo 2025, 18:14 Comenta Compartir

Juanma Herzog ha dado la cara por el escudo que defiende, la UD Las Palmas, convencido de que se lograra la salvación. El jugador tinerfeño se encuentra en uno de los mejores estados de forma desde que es profesional. Tanto es así, que su rendimiento no ha pasado inadvertido para nadie, y mucho menos para la Sub-21 de España, pues esta semana le ha llegado su primera convocatoria con el equipo de Santi Denia.

En cuanto a la UD, Juanma Herzog argumenta sus motivos para mantener la esperanza de permanecer en la categoría de oro del fútbol español a pesar de la mala racha: «Es difícil jugar en Primera División. Sabía que tenía que aprovechar las oportunidades que me diera el mister. Que el entrenador confiara en mí y me diera la oportunidad significa que lo estoy haciendo bien y quiere contar conmigo de aquí al final de curso».

El joven internacional también destacó que: «Ya hemos salido de otra mala situación como la que teníamos antes de que llegara Diego Martínez y la verdad que la gente tiene que confiar, yo creo que se va a sacar adelante, estamos capacitado para ello, tenemos equipo para lograr el objetivo. Los partidos más directos están por llegar y hay tiempo de sobra».

Además, Herzog explicó cómo se enteró de su convocatoria con la Sub-21 de España: «Entré en las redes sociales y vi que iba convocado. Me sorprendí mucho porque no me lo esperaba. Estábamos en la concentración del partido contra el Deportivo Alavés. Estaba con Alberto Moleiro y Fábio Silva tomando un café por la mañana y cuando salió la convocatoria y me vi ahí... la verdad que me hizo sentir muy contento y feliz», concluyó el joven Juanma.

Este viernes podría debutar, a las 18.30 horas, contra República Checa en el Francisco Artés Carrasco de Lorca. Su compañero Alberto Moleiro, que ya es un fijo en los planes de Santi Denia, también está convocado para dicho encuentro amistoso. El próximo martes 25 La Rojita jugará frente al combiando alemán en tierras germanas.

El Sporting confirma la venta de Essugo al Chelsea

El Sporting de Lisboa ha hecho oficial el traspaso del amarillo Dario Essugo al Chelsea. Lo ha comunicado en sus medios oficiales a pesar de que el jugador está inmerso en la lucha por la permanencia con la UD. Según un comunicado remitido por el club luso a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios lusa, Essugo ha sido vendido al conjunto londinense por 22,27 millones de euros, pero seguirá jugando en Gran Canaria hasta final de temporada. Además, también han fichado a Gyovanni Quenda.