«Herrera está capacitado para subir»

Llegó avalado por el ascenso que logró en su anterior etapa. Se acudió a Paco Herrera como salvavidas de la UD, tras el mal juego que ofrecía el equipo grancanario con Manolo Jiménez, pero la estadística juega en su contra. Actualmente Las Palmas es undécima en la tabla y está a siete puntos del sexto clasificado –hay equipos que todavía no han sumado los puntos del duelo ante el Reus–. Aun así, todavía hay mucha gente que cree en la capacidad y en la palabra del preparador catalán. Y no son personas cualesquiera.

Mamé León, uno de los delanteros más míticos que ha tenido la Unión Deportiva a lo largo de su historia, todavía mantiene la fe en el equipo y, cómo no, en Herrera. «Creo que todavía hay bastantes opciones», entona el que fuera goleador amarillo. Eso sí, no va a ser nada fácil. «Vamos a pasarlas canutas», continúa. «Paco ha recogido un equipo que no hizo él y aún está armándolo. Yo lo veo capacitado, sigo confiando en Herrera», aclara.

Otro mito que se suma a la corriente de optimismo es Daniel Carnevali. El que fuera cancerbero de Las Palmas acude a las «matemáticas» e insiste: «Mientras haya, tendremos opciones». Y cuando habla el argentino siempre hay que escuchar. No cualquiera puede presumir de haberle atajado un penalti a Diego Armando Maradona que, con permiso de Leo Messi, es uno de los reyes de este deporte. No obstante, recuerda que «cada vez hay menos tiempo» y todavía hay «problemas en el juego» del conjunto insular. «Paco encontró un equipo que no jugaba a nada y ha intentado hacerlo, pero cuando se va a por los partidos, como pasó en Alcorcón, pasa lo que pasa con los problemas defensivos», analiza. «Él dice que lo va a sacar adelante...», asevera.

Al mismo tiempo, Gerardo Miranda, subcampeón de Copa del Rey en 1978 con la Unión Deportiva, también ve «capacitado» a Herrera. Eso sí, pide que «arriesgue un poco más». «Todavía queda tiempo y solo hay que ser más regulares. Ha tenido mala suerte en varios partidos, donde no se ha encontrado el gol», indica el exdefensor de Las Palmas y FC Barcelona.

«Manolo Jiménez se dejó el alma y ahora es Herrera quien se la está dejando», comenta Juan Carlos Socorro, una de las mejores zurdas que vio el viejo Insular. «Los resultados son los que mandan, pero mientras las matemáticas no digan lo contrario hay que tener ilusión, el objetivo pasa por vencer en casa y lograr dos victorias consecutivas», analiza el que fuera extremo. Álvaro Pérez, que también defendió la elástica amarilla, pone el ejemplo del Toto Berizzo: «Era el técnico ideal para que el Celta llegase a Europa, luego se fue al Sevilla y no pudo, tampoco en el Athletic Club. Y con esto lo digo todo, hay que dejar trabajar», aclara el grancanario. Por último y no menos importante, Pacuco Rosales señala la «experiencia» de Herrera como aval suficiente. «No se va a venir abajo y no arrojará la toalla», defiende el exentrenador de la UD, que no entiende «lo que pasa fuera de casa». «Es como si apagasen un interruptor», explica. Con todo y según estas voces autorizadas, Herrera puede hacerlo.