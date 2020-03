Helguera: «Tenemos confianza máxima en Mel»

El proyecto es por tres años. Me reuní con el presidente hace un mes pero sin definir nada. Luego con la dimisión de Rocco Maiorino, con el que tengo una buena relación, se precipitó todo. La intención es la de montar una dirección deportiva potente. El club tiene que crecer a través de los scounting, las nuevas tecnologías y el trabajo. En la UD Las Palmas siempre he trabajado muy a gusto. En mi opinión no hay que volverse locos en el ascenso, pero este club siempre tiene que luchar por lo máximo», aseguró. Helguera tiene claro que el equipo acabará bien el año. «El entrenador está contento con la plantilla. Veo un buen equipo con gente joven y con ganas».

Luis Helguera, nuevo director deportivo de la UD Las Palmas , ha dicho hoy en su presentación que»Pepe Mel está haciendo my bien las cosas. El presidente me dijo que era un entrenador importante para el club. Al proyecto hay que darle continuidad», afirmó. El director general, Patricio Viñayo, acompañó a Helguera durante el turno de preguntas. Helguera cumple su segunda etapa en la UD Las Palmas tras haber estado tres años en Primera División con un balance positivo en cuanto a gestión.

Sobre la continuidad de Toni Otero como secretario técnico ha dicho que «nos conocíamos del fútbol, nunca he trabajado con él. Nos reuniremos, valolaremos su trabajo y se decidirá». El nuevo director deportivo apuntó que «no hay que presionar a nadie. Valolaremos el plantel y lo que se necesita para la temporada que viene».

En referencia a la cantera, Helguera ha comentado: «cuando tienes necesidades siempre se mira hacia abajo. Tengo una estrecha relación con Manuel Rodríguez Tonono, y nuestro contacto será contínuo. La idea es seguir en esa línea de dar importancia a los futbolistas de la cantera».

Sobre la posible vuelta Toni Cruz dijo que es «un amigo, un referente y una persona importante en mi carrera. No me compete a mí decidir si debe volver al club. Me gustaría», admitió. Recordó Luis Helguera que de los «errores se aprenden» cuando se le preguntó sobre fichajes pasados que no fructificaron en la etapa en Primera División.

«Con los jugadores que había de antes mantengo una buena relación. No tengo problemas con Aythami Artiles. Es una persona influyente en la plantilla e importante para el equipo dentro y fuera del terreno de juego por su personalidad».