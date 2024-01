Helguera lo tiene claro: «Si se van unos, vendrán otros»

El director deportivo de la UD Las Palmas, Luis Helguera, compareció en la emisora oficial del club donde aseguró que el club amarillo sondea el mercado «desde la tranquilidad». No tiene prioridades para reforzar la plantilla de García Pimienta y aclaró que se trata más de «perfiles que de nombres», pero estará alerta por lo imprevisible que pueda llegar a ser el mercado de fichajes.

«Llevamos tres años en un mercado diferente al habitual. Estamos en un mercado más de perfiles que de nombres. Pasa lo mismo con todos los que están aquí, tanto con los que han venido y los jugadores de filiales. Son jugadores que se adaptan muy bien a nuestro modelo de juego, a lo que quiere el entrenador y nosotros«, expuso.

El director deportivo también quiso incidir en el caso de Mika Mármol, jugador que llegó este año a la isla después de un largo culebrón para realizar su vinculación con la entidad de Pío XII: «Si tenemos que vender a un jugador es para intentar crecer. Obviamente no podemos invertir las cantidades que ofrece la Real Sociedad o el Betis. Pero nos fijamos en perfiles como el de Mika Mármol. Empezamos a hablar año y medio antes de su llegada. Teníamos claro que se adaptaba a lo que queríamos, pero entonces no lo pudimos afrontar porque no teníamos margen salarial. Vimos el impacto que estaba teniendo en Segunda, la verdad es que hubo conexión desde el principio«.

«El modelo de juego lo tenemos muy claro en el club. Esto es normal y es justo que si lo hacen bien puedan salir. Nosotros defendemos los intereses de la UD y pediremos el dinero que creamos conveniente. Esto debemos vivirlo con tranquilidad. Y se si van unos, vendrán otros. Porque seguro que lo estaremos haciendo bien«, ratificó.

Por último, Helguera aludió a lo ya conseguido: «Nuestro mercado es fijarnos en jugadores no con mucho nombre. Nos ha ido bien; el pasado año logramos el ascenso y anteriormente jugamos play off. Tuvimos anteriormente que reciclar la plantilla, con una limpia muy importante. Porque entendíamos que nuestro mercado pasaba por estos perfiles muy concretos para desarrollar el modelo al igual que el técnico«.