Ha nacido una estrella: Pedri ofrece pinceladas de su potencial

Pocas conjeturas se pueden hacer de un encuentro amistoso. Menos aún cuando es el primero de la pretemporada. Las piernas cargan con unos kilos de más y el cansancio siempre adormece movimientos. Pero hubo un rayo de ilusión en las filas de la UD. Y es que Pedri, con nan solo 16 años de edad, demostró tener hambre y personalidad como para pedir la pelota en cada acción. Y eso, teniendo de cerca a jugadores con la planta de David Timor, Mauricio Lemos o Aythami Artiles ya evidencia su ambición. Desparpajo y calidad por los cuatro costados. El rival, recién ascendido a Tercera División, tampoco ayuda a mayores análisis, pero Las Palmas parece tener una base y unas ideas claras. La mano de Mel se nota en movimientos y en jugadas a balón parado.

Tardó poco Edu Espiau en mostrar virtudes. Justamente cinco minutos. Cazó un balón largo de Martín Mantovani, controló con el pecho de manera magistral y, ya orientado, golpeó el esférico a bote pronto para clavarla en la red local. Movimiento que se recoge en el manual del buen delantero.

Acto seguido, Pedri dejó un destello de su calidad. Conectó con la pelota, condujo unos metros, no le salió nadie y probó fortuna con un lanzamiento lejano. No le tembló el pulso al joven tinerfeño. Eso sí, Agoney despejó como buenamente pudo e impidió el segundo tanto del choque. Descarado como él solo, cada vez que entraba en juego buscaba hacer daño al rival. Por fuera, por dentro, por todos lados aparecía Pedri. Croquetas por aquí, pases de tacón por allí. Y Pepe Mel, de pie en la banda, no perdía detalles del progreso de su alumno aventajado. Un diamante en bruto. «Qué bueno es el chaval este. Si la UD no lo quiere, que nos lo cedan un añito», decían en la grada de Gran Tarajal a propósito de la figura del canterano.

Otro que quería gustarse, pese a tener que entrar casi siempre desde la banda derecha, era Kirian. El mediapunta tinerfeño, escorado al costado, buscaba el esférico una y otra vez. De hecho, de su bota derecha nació el segundo tanto del choque en tierras majoreras. Un centro medido, tras combinar en corto con Espiau un saque de esquina, sirvió a Mauricio Lemos para entrar a rematar como un camión. El charrúa, ejerciendo de mediocentro, se colaba en la presentación del Gran Tarajal con un testarazo inapelable.

En la segunda parte, y con nueve cambios con respecto a los que salieron de inicio (tan solo se mantuvieron Pedri y Edu sobre el verde), el Gran Tarajal tuvo dos ocasiones claras de gol. Entre el mar de imprecisiones de la UD, entre Vallés y el poste se mantuvo la portería a cero. Y en tan solo dos minutos de diferencia, llegó el tercero de Las Palmas. Toni Robaina transformó un penalti clamoroso sobre Srnic.

Mel aplaudía las galopadas de Benito por el costado izquierdo. Era un incordio. Y, con Pedri por dentro, mezclando con Robaina y Josemi (el más atrasado de los tres), la UD ganaba en verticalidad y descaro. Un buen pase filtrado por Parras al desmarque de Srnic, con un centro medido por abajo del serbio, colocó el cuarto en el marcador. Robaina fusiló al meta majorero y selló su doblete particular. 0-4 y automatismos que saltan a la vista del espectador. Esto solo acaba de comenzar, ahora hay que ver cómo crece este equipo.