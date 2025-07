Guayre: «La cantera nunca le ha fallado a la UD»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de julio 2025, 12:47 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

No necesita presentación alguna Guayre Betancor (Las Palmas de Gran Canaria, 1981), delantero superlativo de comienzos de siglo, en su día traspaspo récord por los 1.000 millones de pesetas que el Villarreal pagó a la UD por él en 2001. Fue un trueno que llegó a internacional absoluto mientras su exuberante físico le acompañó, con aquella zancada imposible para los rivales cuando encara en velocidad. Siempre voz autorizada, sigue ligado al balón como entrenador, formador y analista.

Acaba de llegar de la Lanzarote International Cup («un torneo impresionante para catgeorías de formación con equipos de medio mundo, cientos de jugadores, algunos increíbles»), está inmerso en el campus de tecnificación y alto rendimiento que se desarrolla en el campo el Barrio Atlántico (ETAR) y, en breve, hará las Américas, pues pasará varias semanas entre Estados Unidos y México vinculado a otro ambicioso proyecto de captación de talento y establecimiento de metodología de trabajo. Antes, este sábado y en la arena de la zona de La Puntilla en Las Canteras, será uno de los artistas que deleitarán a los presentes con una exhibición de futvóley con otros ilustres como Momo o Turu Flores. Verano trepidante el suyo.

-No para y siempre con el fútbol de por medio.

-Es mi vida, lo que me gusta y ahora me toca disfrutarlo desde otro lugar. Decidí dejar de entrenar en la base y quiero orientar mi futuro ya en un ámbito más profesional, con exigencia y una dinámica diferente. Hace poco estuve en un entrenamiento de categoría regional y me encantó. Esa velocidad, esa intensidad... Ahora vengo de una competición impresionante en Lanzarote, organizada por Paco Lobato, y en la que me lo he pasado en grande. Coincidí con Jonathan Sesma, con Iker Casillas, Mendilibar... Un éxito total como prueba que el 95% de los participantes ya haya pedido la inscripción para el año que viene. Y por Paco Lobato, con el que tengo mucha sintonía, y Sesma, precisamente, me voy a embarcar en un proyecto muy motivante en Estados Unidos y México. Me llama la atención poder ampliar mi experiencia técnica fuera de España y en países donde el fútbol tiene un gran crecimiento. Estoy contento, la verdad, por estas oportunidades que van saliendo. Y todas las afronto con responsabilidad, con muchas ganas de dar lo mejor que tengo dentro con mis conocimientos y experiencia.

-Y, entre medias, futvóley y de nivel.

-Nino Mireles, que está siempre en Las Canteras y es una autoridad en el futvóley, ha estado en Brasil con Ronaldinho y todo, me dijo de hacer algo aunque ahora no sea a nivel oficial. Me pareció una gran idea y nos hemos juntado varios amigos y otros que se han ido añadiendo, con un nivel técnico y físico buenísimo, y este sábado, de 9.00 a 14.00 horas, estaremos jugando unos partidos. La idea es que a finales de agosto ya podamos tener el apoyo de las instituciones públicas para que sea un evento más organizado. Lo de ahora será una prueba pero, seguro, va a salir muy bien.

-Quien tuvo, retuvo, por aquello de que Guayre con un balón nunca decepciona...

-(Risas) Vamos a intentar pasarlo bien y estar a la altura. Para eso nos hemos estado entrenando. Pero insisto en que van a estar jugadores de una habilidad espectacular. Estuve viendo a algunos y me quedé asombrado.

-Para la gente a esa hora en Las Canteras, que un sábado y en verano siempre es multitud, va a ser una buena oportunidad de divertirse...

-Pues para eso lo hacemos. Ojalá que ayudemos a todos a pasar un buen rato. Repito, no se van a arrepentir de echar un vistazo a la arena.

-Torneos internacionales, campus en América... ¿Para cuándo Guayre en el organigrama técnico de la UD?

-Ya estuve un año y, por circunstancias, no disfruté ni pude aportar lo que quería. Siempre he dicho que la UD es mi casa. Jugué allí desde los 9 años hasta que me vendieron con 20. Soy amarillo, siempre lo seré y me encantaría volver. Me he formado, no he parado de aprender y de reciclarme. Estoy a disposición de la entidad. Hace poco hablé con Luis Helguera, que siempre me ha atendido de maravilla, al igual que el resto de personas que integran la UD, y le dije que me apetecía mucho ayudar en lo que pudieran requerir de mí, que sentía que podía aportar y en ningún sitio mejor que en el club que llevo en el corazón y en el que pasé media vida. Me han salido posibilidades de entrenar también y cuando regrese de América, decidiré.

-¿Qué le sugiere esta UD en gestación, ya sin Moleiro, con vistas a la temporada 2025-26?

-Espero y deseo que todo salga bien. Se viene de un año malo y se vuelve a hablar de la cantera. Parece que solo nos acordamos de los pibes cuando no salen las cosas y eso no debería ser así. Muy pocas veces se ha equivocado la UD apostando por gente de la cantera y esa política de mirar al jugador de la tierra siempre asegura rendimiento. La cantera nunca falla, pero no es poner a los chicos y quitarlos si no destacan. Hay que tener paciencia, saber cuidarlos. En la última temporada no fue así y ahora espero que se recupere la ilusión con gente de la cantera y algún fichaje.

-¿Hubiese apostado por traer a Viera de nuevo?

-Jonathan es un fenómeno. Jugué con él, es mi amigo, lo conozco muy bien. Jugadores como él no hay en Segunda. Es único. Un poco un caso parecido a Santi Cazorla, que ya hemos visto lo que ha sido capaz de hacer con el Oviedo con 40 años. Jonathan es un poco más joven que Cazorla y la velocidad o físico que haya podido perder con la edad seguro que lo suple con su talento, con su fútbol. En la UD sabrán el motivo de que no hayan querido traerlo de nuevo. Respeto al club y espero a que Jony le vaya bien donde desee seguir jugando.

-¿En Segunda la UD siempre debe ser candidata al ascenso o prefiere, como ya dijo el presidente, asegurar primero la permanencia antes de mirar otros retos?

-La Segunda es una categoría durísima. Que nadie piense que será fácil subir. La UD tiene su historia, su afición, seguro que va a estar arriba. Pero hay que ir poco a poco porque la competencia es enorme, con muchos equipos queriendo subir.