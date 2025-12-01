Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Antonio Guayre, en las instalaciones de CANARIAS7.
Antonio Guayre, en las instalaciones de CANARIAS7. Cober
Podcast 'Desde el banquillo'

Guayre analiza la actualidad de la UD Las Palmas

El exdelantero amarillo confía en las opciones de ascenso del equipo, pese a la derrota sufrida en Castalia, tal y como reonoció en esta nueva entrega del videopodcast de Canarias7

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:34

Comenta

El mítico exdelantero amarillo Antonio Guayre pasó por los micrófonos de CANARIAS7, esta vez a través del podcast deportivo Desde el Banquillo, donde analizamos toda la actualidad de la UD Las Palmas.

Para el exinternacional, que lideró hace un par de décadas una de las mejores camadas que ha podido eclosionar en el club isleño, confía en el potencial del equipo pese a la derrota en Castellón: «incluso en los partidos en los que la UD no se ve bien, siempre se muestra competitivo y nunca se va a la deriva en el marcador».

El que fuera jugador, entre otros equipos, del Villarreal y del Celta, también exteriorizó su deseo de que «Las Palmas acabe cumpliendo con el objetivo que queremos todos… Y si puede ser con más canarios, mejor».

