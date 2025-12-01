Guayre analiza la actualidad de la UD Las Palmas

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:34 Comenta Compartir

El mítico exdelantero amarillo Antonio Guayre pasó por los micrófonos de CANARIAS7, esta vez a través del podcast deportivo Desde el Banquillo, donde analizamos toda la actualidad de la UD Las Palmas.

Para el exinternacional, que lideró hace un par de décadas una de las mejores camadas que ha podido eclosionar en el club isleño, confía en el potencial del equipo pese a la derrota en Castellón: «incluso en los partidos en los que la UD no se ve bien, siempre se muestra competitivo y nunca se va a la deriva en el marcador».

El que fuera jugador, entre otros equipos, del Villarreal y del Celta, también exteriorizó su deseo de que «Las Palmas acabe cumpliendo con el objetivo que queremos todos… Y si puede ser con más canarios, mejor».