Gómez Perlado: «Los jugadores de la UD ya están captando el mensaje de Luis García»

Juan Carlos Gómez Perlado (Segovia, 1958) fue preparador físico de la UD Las Palmas durante siete años, a caballo entre los 80 y los 90, y miembro formativo de la RFEF durante casi dos décadas, ciclo en el que coincidió con Luis de la Fuente. Vivió los grandes éxitos de las categorías inferiores de la Selección Española y tuvo en sus manos a Jesé y Viera.

-Después de lo visto en estas primeras cinco jornadas, ¿cómo ve a la UD Las Palmas?

Creo que se está formando un equipo, y para ello se necesita tiempo, aunque el aficionado no va a dar tiempo y siempre quiere cada partido ver una progresión. Pero los entrenadores sabemos que necesitamos que los jugadores asimilen el mensaje y en estos cinco partidos parece que se han dado pinceladas que demuestran que los jugadores sí que van captando el mensaje del entrenador, en este caso de Luis García.

-¿Considera a la UD un candidato al ascenso?

El aficionado grancanario es exigente y yo considero que un equipo recién descendido de Primera División como la UD con el presupuesto que maneja, con la plantilla que ha armado, tiene que ser candidato.

-Usted ha visto muchos canteranos en el primer equipo. Cuando ve la alineación de la UD y solo ve a Ale García ¿qué piensa?

Mis dos hijos son unos forofos, unos grandes aficionados de la Unión Deportiva de las Palmas y siempre critican eso, la poca presencia de jugadores canteranos. Desde que yo llegué aquí hace más de 30 años, siempre el aficionado grancanario quiere ver a gente de Gran Canaria, de las islas. Creo que es una aspiración lógica y encomiable. Todos queremos que de la cantera aparezcan jugadores que contribuyan a darle esa identidad al club.

-¿Usted cree que se está haciendo algo mal en la cantera?

No es que se esté haciendo algo mal, pero creo que en la UD Las Palmas siempre tiene que haber un porcentaje elevado de jugadores criados, formados en la base. Eso le va a dar identidad. Siempre se ha dicho que el que venga de fuera tiene que aportar mucho más que el de la casa.

Ale García, para mí ha sido una sorpresa, muy agradable el talante con el que ha salido en estos partidos. Da la impresión que ese jugador entiende perfectamente lo que es el fútbol. El fútbol es un juego que alterna dos fases, ofensiva y defensiva, y él aporta en las dos.

-¿Tiene que haber un porcentaje mínimo de canteranos en el primer equipo?

Sí, hoy en día las canteras, las academias, que llaman en algunos sitios, sirven no solamente para nutrir al propio equipo, sino también para tener una liquidez financiera a jugadores que pueden ir cedidos, como sucedió con Ale García, y recuperados vendidos. La UD Las Palmas no debe renunciar nunca a ser un club de formación. Por tanto tiene que destinar parte importante de su presupuesto a ese capítulo o no.

-Luis García fue alumno suyo en el curso de entrenadores. ¿Qué opina de él?

Yo lo que pude apreciar cuando lo tuve de alumno es esa inquietud por entrenar, por aprender. Me gustó su comportamiento, siempre con mucha educación.

-¿Pensaba que iba a ser buen entrenador?

Eso es muy difícil, pero tú puedes apreciar, quizá a lo mejor quién no. Yo he tenido varios cursos y he tenido alumnos que yo decía, este no, porque ni presta atención ni es capaz de proponer las prácticas cuando se le solicitan. Pero Luis García no era así, obtuvo buena nota en las cuatro asignaturas que yo impartía.

-Luis García, como jugador, debutó en la absoluta. ¿Llegó a coincidir con usted?

No, leí que metió tres goles en un partido. Yo en ese momento estaba en la federación, pero no en la absoluta. La absoluta siempre va un poco por otro lado, pero estamos hablando del 2007-2008, jugó con Xabi Alonso, me parece.

-¿Qué recuerdos tiene de la RFEF?

Yo fui preparador físico de la sub-21 y en aquella sub-21 los porteros eran Reina y Víctor Valdés, casi nada. Jugaban un partido cada uno. Estaba Xabi Alonso, estaba Arteta en aquella selección, luego apareció Iniesta también, hemos tenido una suerte en ese sentido tremenda. Viajábamos con la absoluta, el capitán era Raúl González de la absoluta, y con él a veces nos alojábamos en el mismo hotel y sí que teníamos algún intercambio de palabras, pero la absoluta normalmente iba por otro lado.

-¿Cómo llega usted a la RFEF?

La absoluta la llevaba Iñaki Sáez en ese momento. Yo había estado como preparador físico de la UD de Las Palmas con Iñaki Sáez de entrenador. En el 2002 recibí una llamada y me dijo que le habían nombrado seleccionador absoluto y quería incorporar a su equipo de trabajo profesionales un perfil docente para trabajar en las categorías inferiores.

-¿Ha sido preparador físico, analista, seleccionador, ha tenido todos los trabajos posibles dentro de la RFEF. ¿Cómo se vive eso?

Cuando uno llega a las categorías inferiores tiene a chavales en proyección. Yo me acuerdo que aquí vino Piqué a debutar en la sub-16, en el Alfonso Silva, jugamos un partido contra Bélgica y jugaron Cesc Fàbregas, Piqué, por ejemplo.

Hemos tenido que hacer de todo. Nosotros en las concentraciones les dábamos clases también a los jugadores jóvenes, porque las horas se hacen largas. No es como ahora que cada persona tiene su puesto bien definido, antes era un poco lo que te tocase. Tenías que sumar, y cuando dejé la federación, contrataron a tres personas para hacer lo que yo hacía.

-Jesé pasó por todas las categorías inferiores de la Selección Española y usted fue testigo de ello. ¿Qué recuerdo tiene de él?

Coincidí con Jesé. No sé si entra en la categoría más baja, en la sub-16, y llega hasta la sub-21. Tenía un potencial enorme, todo el mundo hablaba con unas expectativas de ser el sucesor de Cristiano Ronaldo, de hecho le llamaban «El bichito», pero tuvo algunos episodios juveniles en cuanto a actitudes, en cuanto a comportamiento, que no gustaron. Pero también fue campeón de Europa sub-19 en Rumanía, con España y después jugó el Mundial sub-20.

-¿Se creía en ese momento que podía llegar a la absoluta?

Mi experiencia me ha mostrado a lo largo de los años que eso nunca se sabe. He visto jugadores que tenían unas expectativas enormes, pero por distintos motivos no llegaron. Afortunadamente España es un vivero de buenos jugadores, las bases de los clubes trabajan muy bien y contribuyeron a que las selecciones inferiores hayan sido referencia de Europa y del mundo durante una década.

-Si no llega a lesionarse, ¿cree que Jesé iba convocado al Mundial de 2014?

Posiblemente, porque era la época en la que estaba muy bien. Tuvo una lesión grave que le frenó y le redujo esas posibilidades, pero el potencial de Jesé era impresionante. Guardo muy buena relación con él.

-¿Qué le puede aportar Jesé a la UD en este momento de su carrera?

Tiene que aportar la experiencia que ha acumulado, ni más ni menos, pero en positivo. Es decir, siendo consciente de que le han abierto las puertas para que muestre la capacidad que ha ido acumulando y que sumen. Las Palmas necesita, como cualquier equipo, que todos y cada uno de los jugadores sumen al equipo, cuando le toque.

-También vio a Jonathan Viera pasar por las inferiores de la Selección Española.

Sí, pero poco tiempo. Él vino a un partido con Luis Milla y yo en aquel periodo no iba con la sub-21, porque la federación había incorporado a otro preparador, pero recuerdo gratamente cuando aparece un canario. En estos 17 años en la RFEF, he visto pasar a muchos canarios.

-¿De qué canario tiene un gran recuerdo?

De David Silva. Con Silva hemos sido campeones de Europa sub-19 y le hemos visto crecer desde la sub-16. Él venía a la sub-17 siendo sub-16 y recuerdo haber conocido a su madre, que venía a verle, y después ver cómo triunfó en el Valencia, en el Eibar y en el City. Hace dos años estuve viendo un partido en Manchester y estaba una estatua de él, en la entrada del estadio, y no le ponen una estatua a cualquiera.

-Coincidió ocho años con De la Fuente.

Luis de la Fuente llegó a la Federación un poco como seleccionador provisional porque en aquella época teníamos tantos compromisos que no podíamos abarcar todo. De hecho, en el 2013, yo tuve que ir como seleccionador con la sub-19 porque había un compromiso que no teníamos.

Con Luis de la Fuente fuimos campeones sub-19 en Grecia en el 2015 y te estoy hablando de la generación de Rodri, Unai Simón, Vallejo, Marco Asensio, etc. Era una selección potente y fuimos campeones de Europa.

-Y ahora que está jubilado, ¿qué retos tiene por delante?

Tengo ganas de entrenar, de aportar mi experiencia acumulada durante tantos años al ámbito futbolístico. Aparte de ser entrenador UEFA Pro, que es el máximo nivel, soy director deportivo por la Universidad Camino José Cela. El espectro, hoy en día, del fútbol es enorme. El Comité Olímpico Español, a través de Alejandro Blanco, también me requirió para ir a Bahréin el año pasado. Y estuvimos colaborando con Bahréin para analizar el nivel futbolístico de aquel país.

¿Entrenaría en Tercera División?

Ojalá. La UD Villa de Santa Brígida habló conmigo el año pasado. Me han llegado también algunas noticias del Valkyrias, que tiene un convenio con Noruega. A mí no me preocupa ni que esté en Preferente, ni que esté en Tercera División. Es fútbol y tiene sus singularidades.