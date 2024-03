Pimienta y su renovación: «En el fútbol pierdes cuatro partidos y estás en la calle»

Nueva salida de la UD Las Palmas. Esta vez le tocará medir fuerzas en el Coliseum ante el Getafe de Bordalás, donde los amarillos no han vencido nunca en un encuentro de Liga. Pimienta quiere que sea la primera vez, aunque los tres últimos enfrentamientos en feudo azulón se saldaron con duras derrotas.

«Es un auténtico equipazo, sólido y que sabe a lo que juega. Nos costó ganar el primer partido. Su aspiración no es la permanencia. Es un campo muy difícil, cuesta mucho ganar allí. Son muy sólidos defensivamente y tienen jugadores con muy buen pie. Que te marcan diferencias en la delantera. Debemos picar mucha piedra y estar concentrados, sin pérdidas. Querrán hacernos daño», expuso sobre el rival, el Getafe.

«Se me acaban los elogios para la afición, siempre hay afición en todos lados de la península. Como para no darlo todo por ellos. Se van a sentir orgullosos de nosotros, si competimos bien, tendremos nuestras opciones», indicó en tanto en cuanto a la afición.

«Tenemos un contrato firmado por una temporada más. A final de temporada, cualquiera de las partes, puede romper ese acuerdo. Sé que la secretaría técnica trabaja para la temporada que viene, pero nos quedan 12 partidos aún y la salvación matemática, hay muchos puntos en juego», aclaró en relación a su renovación.

«No veo ninguna objeción», dijo sobre si hay lunares para quedarse. «Quiero que Las Palmas se salve y luego, ya veremos», zanjó. «El fútbol es el fútbol, tengo una temporada más firmada. No puedo garantizar nada, pierdes cuatro partidos en este deporte estás en la calle», insistió.

«La permanencia está en función de los rivales, que se lo digan a equipos como Celta o Almería, que se enfrentan. Menos a los cuatro de arriba, al resto nos cuesta ganar muchísimo. Estoy contento por nosotros», halagó a los suyos.

«Si supiéramos que, sin Mayoral, ganábamos el partido… me encanta. Mata, Aleñá o Greenwood. Tienen jugadores de perfil asociativo y el míster ha conseguido que sean solidarios y aguerridos, sin dar un balón por perdido», comentó.

«A Cristian Herrera lo operaron antes de ayer de apendicitis», aseveró sobre la enfermería, a la vez que comentó que a Campaña «lo veo como interior, en las zonas de Kirian o Enzo» y que a Eric Curbelo «le quedan un par de semanas para jugar» si así lo considera oportuno.

«Hay un árbitro que marca la línea y ahí debemos aprender a jugar. Ellos van fuerte al balón y tenemos que obviar todo eso. Tendremos que jugar más rápidos», añadió sobre el plan de partido.

«Los delanteros lo sufren si no ven portería, me alegraría por ellos si marcasen. Hacen lo que les pide el entrenador, ellos tienen su función determinada. No me preocupa si no marcan gol, es un tema de todos. Han marcado Álex Suárez o Julián Araujo», afirmó el preparador catalán.