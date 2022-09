García Pimienta: «La única realidad son los once puntos que tenemos» fútbol El técnico catalán no quiere distracciones con el liderato provisional

Satisfecho por el rendimiento, por el trabajo, por el romance con la afición... Por todo. Pero sin dejarse llevar por euforias o autocomplacencias. Ni que la se fuera a dormir líder hizo que García Pimienta perdiera la prudencia que siempre le ha sido característica. Y así se pronunció aún con los efectos felices que dejó el partido. «Los once puntos que hemos logrado es la única realidad en la jornada quinta. Tenemos que ir sumando poco a poco. La clasificación me preocupa poco. Me gusta la forma en la que compite el equipo. No tenemos problemas para enfrentarnos y sufrir, como hicimos el día del Andorra o ahora con el Leganés», apuntó. E incidió en este rasgo: «Si vamos ganando y el contrario aprieta, hay que apretar los dientes y defender con criterio. Para estar arriba hay que dominar más de un registro y poco a poco lo estamos haciendo como se ha visto».

Pimienta admitió que sus jugadores llegaron «un poco justos» al encuentro y justificó su apuesta «con un mix de futbolistas que estaban para noventa minutos y otros que no» como estrategia para afrontar el encuentro con máximas garantías.

Cuestionado por el autor del gol decisivo, apuntó: «Lemos nos ha dado recorrido, centros y nos ha dado un gol. Me quito el sombrero porque está preparado para hacerlo bien en la posición que se le diga. La recompensa del gol es muy grande».

Y otros dos nombres propios coparon su análisis en sala de prensa. De Viera, todo elogios, como no podía ser menos: «Lo he visto bien después de tres partidos fuera. Nos ha aportado tranquilidad, orden y paciencia cuando la pelota le llegaba a él. La semana que viene un poquito más en el campo del Racing de Santander.

Y sobre el debutante Florin Andone tras menos de una semana de entrenamientos con el grupo, igual: «Salir en esos minutos, ganando y con el contrario que te quita el balón, era difícil. Aportó su experiencia y su fuerza. Ha peleado cada balón. Queríamos tener posesiones más largas en esos instantes. Ha hecho un trabajo increíble por banda. Es importante que nos ayude».