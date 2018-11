Galarreta: «¿Árbitros? Hay equipo para ganar pese a sus errores»

- No creo en manos negras ni en que nada esté premeditado. Los árbitros tienen un trabajo muy complicado y es normal que se den errores. Es verdad que hasta ahora casi cada semana se están dando situaciones de jugadas decisivas que se resuelven en nuestra contra, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro trabajo. Tenemos equipo para ganar los partidos pese a los errores arbitrales y no nos podemos fijar en eso. Seguro que con el tiempo en algún momento nos favorecerán.

- Javi abarca mucho campo, roba balones y ayuda en el trabajo en el mediocampo, pero nosotros estamos para jugar donde nos pongan. Si el míster considera que tenemos que fortalecer más el centro del campo, pues muy bien. Yo me encuentro muy a gusto en todas las posiciones que he jugado hasta el momento.

- La gente me suele decir que soy un jugador técnico, pero a mí también me gusta mucho robar, pelear, chocar... Disfruto de la faceta defensiva. Lógicamente prefiero tener el balón, cuanto más lo tengamos y menos haya que correr detrás de la pelota, pues mejor. Soy feliz con el juego pausado y de elaboración, y cuando toca correr es verdad que a veces me cuesta un poco más, pero hay que adaptarse.

- Está siendo muy rápida. Cuando llegué, me encontré a un grupo unido que me recibió muy bien. Tenemos un gran ambiente entre todos y el equipo trabaja genial cada semana y cada entrenamiento. Es una gozada poder entrenar con ellos. Además, estoy muy contento en la isla, me ha sorprendido para bien.

- Pero no me podrá negar que, por momentos, el equipo busca en exceso al tridente para que sean ellos los que resuelvan el partido...

- Según las cuentas de Jiménez, con el VAR la Unión Deportiva iría líder...

- No me he fijado en cuantos puntos tendríamos ahora, pero si son ocho más como dice el míster, la diferencia es increíble. Sin embargo, a lo largo de la campaña a todos los equipos les perjudicarán en algunas decisiones y les favorecerán en otras. Yo confío en que a nosotros también nos lleguen los buenos momentos, pero lo importante es que somos capaces de ganar a cualquiera si estamos bien. Tenemos que centrarnos en eso.

- El equipo va quinto y la sensación es que esta plantilla da para mucho más, ¿no le parece?

- Cuando se hace una plantilla con tantos fichajes nuevos, el equipo necesita un periodo de adaptación, de construirse y de ir creciendo. Hemos tenido momentos muy buenos y otros no tanto, por lo que tenemos que conseguir es esa regularidad que nos mantenga arriba cada semana. Tenemos una oportunidad muy buena mañana de dar una buena imagen y ganar a un rival directo, y en eso debemos enfocarnos.

- Sobre todo cuando se tienen resultados tan discretos fuera de casa. Prohibido fallar mañana ante un rival directo como el Deportivo.

- En esta categoría sumar fuera de casa cuesta muchísimo, por lo que es fundamental hacernos fuertes en casa, que el Gran Canaria sea un fortín y no se escapen puntos. A partir de ahí, si conseguimos ser más regulares fuera y también sumamos, marcaríamos la diferencia.

- La empresa será complicada, es un equipo que va tercero y que solo ha cedido una derrota...

- El Deportivo es un equipo que juega muy bien, que tiene las ideas muy claras y tiene jugadores de Primera, como nosotros. Va a ser un partido muy bonito entre dos equipos que claramente tienen que estar arriba. Estamos preparando bien el enfrentamiento para poder contrarrestar su juego y poder dejar los tres puntos en casa.

- Con solo 25 años, ya ha pasado por seis equipos diferentes. ¿Se ve echando raíces en la UD Las Palmas?

- Es cierto que a pesar de mi edad, me ha tocado vivir muchas experiencias, vivir diferentes clubes y ciudades. Y eso es algo muy enriquecedor que hace crecer mucho a una persona. Pero llega un momento en el que necesitas un poco de estabilidad. He firmado por cuatro años, estoy muy contento y ojalá pueda estar aquí mucho tiempo.

- Con un inicio de carrera tan marcado por las lesiones, ¿siente la necesidad de recuperar el tiempo perdido?

- Cuando empecé a disfrutar de lo que siempre había soñado, que era jugar en Primera División con el Athletic Club, sufrí en dos años seguidos lesiones de larga duración que me cortaron un poco la trayectoria y me obligaron a estar mucho tiempo parado. Cuesta volver a coger el ritmo, pero he trabajado muy duro, me encanta lo que hago, disfruto entrenando y jugando. Por suerte cada vez me he ido encontrando mejor, más fuerte. Y espero que de aquí a los años que me quedan, que seguro que serán muchos, consiga disfrutar del fútbol.

- Coincidió con el Loco Bielsa, en su debut en el Barcelona fue sustituido por Messi, se convirtió en pieza clave en el Zaragoza, fue designado mejor jugador del Numancia... En qué punto de madurez se encuentra?

- Cada año y cada experiencia que voy viviendo me ayudan a crecer y a madurar. He tenido etapas de jugar más, otras de jugar menos, de estar parado... Ser importante en el Numancia, quedarme a las puertas de ascender a Primera con el Zaragoza, el descenso en el Barcelona B... Muchas experiencias que me han dado madurez y tranquilidad para afrontar el da a día. Ahora soy un jugador más completo.