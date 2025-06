De la Fuente: «Hay una explosión de talento canario y la UD Las Palmas no tardará en subir»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de junio 2025, 20:09 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

«Hay una explosión de futbolistas con talento canario. La UD Las Palmas no tardará en subir a Primera División». Muy agradecido por su recepción, el seleccionador español Luis De la Fuente estuvo presente en la fiesta del entrenador canario y aseguró que mantiene muy buena relación con la Federación Canaria de Fútbol de Las Palmas y que tiene buenos amigos, al igual que recuerdos de la isla de Gran Canaria.

Homenaje a los entrenadores canarios y a los futbolistas: «Pedri, Yeremay, Moleiro, Pino, Ayoze... son grandísimos futbolistas. Historia del fútbol en Canarias. Siempre la ha habido, pero ahora hay una explosión tremenda de talento, siguiendo con su filosofía e idiosincracia del buen manejo de balón. Compiten al máximo nivel en los mejores clubes de La Liga. Esto no es casualidad, eso es muestra de que las cosas se están haciendo realmente bien», explicó el seleccionador.

De La Fuente refrenda el paso adelante de la cantera amarilla en Segunda División: «Sí, pero yo creo que la UD Las Palmas siempre he apostado por la cantera. De aquí han salido numerosos futbolistas profesionales. Me congratulo de ello. Soy un claro defensor del fútbol base y de dar continuidad al talento, a esa materia prima. Acertará el equipo amarillo si no se desvía de este camino.

Sobre Luis García: «Le deseo todo lo mejor a mis colegas. La mejor de las suertes, de los aciertos y tener fortuna e inspiración. Digo fortuna porque yo no creo en la suerte, sino en el trabajo. Estoy convencido de que hará un gran papel. Que le vaya muy bien a la UD Las Palmas, porque es un club que está haciendo las cosas bien y aunque esté en Segunda, seguro volverá a Primera pronto», concluyó.