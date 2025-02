Fábio Silva, entre el vendaje y la voluntad

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de febrero 2025, 19:27 Comenta Compartir

Fabio Silva, entre el vendaje y la voluntad. El ariete de 22 años de la UD Las Palmas no quiere perderse la final que tiene su equipo frente al Real Valladolid, este viernes a las 20.00 horas, en el Estadio José Zorilla. Un partido clave para los amarillos, puesto que se enfrentan al equipo más goleado y colista de la categoría.

Empatados a puntos con el Valencia (23), a uno del Alavés (22 puntos) y a ocho del colista y próximo rival: Real Valladolid (15 puntos), el equipo de Diego Martínez tratará de superar la dinámica más negativa de la temporada. Cierto es que de perder en Pucela, ni los más optimistas creerían en la salvación de un equipo que no gana desde hace más de dos meses. La última victoria data frente al Espanyol el 22 de diciembre.

La buena noticia de los últimos días es la reincorporación con el grupo de Fábio Silva en el ataque, quien ha aparecido en el entrenamiento de este miércoles en Barranco Seco con un aparatoso vendaje en su muslo izquierdo. Aunque el club no ha emitido ningún parte médico, el jugador sintió un pinchazo durante el duelo contra el Girona en Montilivi.

Con siete goles y dos asistencias en su haber, Silva es el máximo anotador del cuadro amarillo junto a Sandro Ramírez y de las piernas de estas dos piezas del puzzle de Martínez casi seguro pasará la permanencia. Su ausencia se ha notado en los tres últimos partidos en el aspecto goleador, una faceta aún desconocida para McBurnie o Cardona en LaLiga.

La situación de la UD Las Palmas no es la soñada para ningún entrenador, pues para Diego Martínez no iba a ser menos. El partido en el Estadio José Zorrilla ante el Valladolid será clave para determinar el destino final del técnico, quien está en entredicho. Si no gana este viernes, puede ser destituido.

Se miden los dos equipos más goleados de La Liga

El Real Valladolid es el equipo más goleado de La Liga EASports con 59 goles en contra. Además, tiene una media de 2,3 tantos recibidos por partido. El equipo de Diego Martínez, por su parte, ha encajado 43 goles y es el segundo equipo que más recibe con una media de 1,72 goles por encuentro. Los amarillos buscan cambiar esa dinámica este mismo viernes en el mejor escenario posible.