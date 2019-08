Evocaciones de Wolff y Brindisi

Wolff y Brindisi, Brindisi y Wolff. Apellidos que transportan directamente a una UD de leyenda, la que ellos forjaron en la década de los setenta, cuando espacierdon su maestría y talento con la camiseta amarilla por todos los campos de España. Ambos, eternos en la memoria popular, están de visita en Gran Canaria para poder asistir al acto institucional que este jueves se celebrará en el estadio de Gran Canaria para festejar los setenta años de la fundación del club. Asistieron el domingo al partido ante el Huesca, se dieron un baño de multitudes saludando a antiguos compañeros y amigos, conocieron las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco agasajados por Miguel Ángel Ramírez y Germán Dévora y pasaron por los estudios de UDRadio para volver a dar una exhibición pública de sentimiento y amor por los colores. Ambos lo fueron todo en el fútbol argentino, que ya es decir, pero, en su grandeza y aureola, la UD nunca perdió un lugar privilegiado en la escala afectiva.

«En la selección argentina teníamos grandes jugadores pero no éramos un equipo. En la UD quizás no disponíamos de esa calidad en algunos jugadores pero sí formamos un equipo con todas las de la ley», recordó al respecto Wolff. «Éramos ni más ni menos que una familia. Con eso está todo dicho a propósito de nuestra integración en una tierra y un grupo humano que siempre ha permanecido en nuestros corazones», sentenció Brindisi.

En una conversación dirigida por Paco García Caridad, director de Medios de la entidad, uno y otro ofrecieron una deliciosa evocación en la que también participó, vía telefónica, Daniel Carnevali, convaleciente de una operación que le impidió personarse en la entrevista.

«Aquí fuimos felices y cada vez que volvemos es fabuloso el recibimiento que nos brindan, la manera en la que la gente nos trata. No hay palabras. Tengo una hija que nació aquí y me siento siempre como en casa cuando vengo», argumentó Wolff, figura de la comunicación deportiva después de finalizar su exitosa carrera deportiva, aunque matice que «siempre» se sentirá futbolista «porque eso se lleva toda la vida».

«Ponerse esta camiseta representaba muchas cosas que no se pueden explicar. Me considero un privilegiado por lo que me tocó vivir, por compartir vestuario con gente como Germán, que trataba a la pelota como a una flor, porque siempre la acariciaba», enfatizó Brindisi entre consideraciones varias.

En clave presente y futuro, se mostraron «impresionados» por la evolución del club en todos los aspectos. «Hay una cabeza pensante, la del presidente, que lo ha dado todo por la UD y eso es fundamental para el crecimiento y porvenir de la institución», opinó Brindisi. «Pero tenemos que volver pronto a Primera», deseo Wolff. Genios y figuras.