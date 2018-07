«Este stage es la mejor reacción al descenso»

— ¿Qué papel juega Pedro Martínez en el stage que Las Palmas está realizando en el Saint George’s Park?

— Yo soy el director de una empresa llamada U-Sports. He sido un entrenador que ha tenido una carrera de, entre comillas, éxito en Inglaterra y España, y que, con un grupo de gente apasionada al deporte, monté una empresa que gestiona eventos deportivos. Y a través de Patricio Viñayo, director general de la UD, llegamos a la conclusión que después de un mal año en que el que Las Palmas ha descendido, era importante mandarle un mensaje a la afición de que se quiere seguir mejorando y que porque se haya bajado no se dejarán de hacer cosas importantes. El club no quiere que se quede solo en palabras, y este stage es un paso importante en torno al proyecto que se quiere construir.

— ¿Tan beneficioso es para la UD este paso por Inglaterra?

— Por supuesto. Con la estancia de la UD en el Saint George’s Park se buscan dos cosas. Por un lado, promocionar el turismo en la isla. Los ingleses y los alemanes son los que más acuden a Gran Canaria de vacaciones, y queremos llegar a los fans del Reino Unido, y que el escudo de Las Palmas se proyecte en Inglaterra. Y, por otro lado, y lo más importante, crear un programa de fútbol de élite. Darle al entrenador los mejores medios y todo lo que necesite. Y el Saint George’s Park es una de las mejores instalaciones del mundo para ello. Es una oportunidad única para la Unión Deportiva.

— ¿Por qué el Saint George’s Park?

— Nosotros le preguntamos a la UD que necesitaba, y cuando conocí sus necesidades, les plantee varias alternativas. Había opciones de ir a Londres o de otros centros de alto rendimiento que están muy bien, pero yo les dije que para mí el mejor era este. Luego había que buscar la mejor manera, porque, probablemente, era el más caro. Nos pusimos a trabajar, les mandamos vídeos y toda la documentación, y la UD, con Viñayo a la cabeza, insistió en que esta era la opción que querían.

— Este centro de alto rendimiento, con todo lo que ofrece, debe estar muy demandado por muchos clubes...

— Hay que tener en cuenta que las instalaciones del Saint George’s Park son exclusivas para todas las categorías de la selección inglesa, pero las relaciones personales que tengo con la federación británica nos han facilitado el acceso. Y luego también tienen que cuadrar las fechas. Este verano han estado Benfica y Ajax. Y equipos como el Barça han repetido en los últimos años.

— Usted es madrileño, ¿qué le une a la UD para participar en esto?

— Viví cuatro años en Gran Canaria cuando tenía 14 años, por lo que tanto mi familia como yo tenemos muchos amigos en la isla. Ahí me di cuenta de la afición de toda la gente hacia el equipo. Ya desde el año pasado estuve hablando con Toni Cruz y con el director de marketing para organizarlo el anterior verano. Ellos se pusieron en contacto conmigo. Al final no pudo ser por fechas. Teníamos incluso algún partido ante equipos de la Premier, y ese sería la meta para la próxima vez. Nos gustaría dar un paso más para el próximo año.

— Entonces ya se ha barajado la opción de volver el próximo verano.

— Si al míster le gusta, que yo creo que sí, por supuesto. Al final a veces también cuentan las supersticiones. Si el equipo sube a Primera seguro que volverán (ríe). Nuestro objetivo será analizar la experiencia que está teniendo la UD para proponer mejoras. Intentar tener algo más de tiempo, conseguir un club de Premier, que sería factible. Hay mucha conexión con el Tottenham y Pochettino, con el Fulham... Y estas conexiones la podemos ofrecer al club a todos niveles. El año pasado, cuando se plantearon las fechas, lo primero que hicimos fue contactar con los clubes. Y en este caso, el Tottenham nos ofreció jugar en su ciudad deportiva. Este año, intentamos contactar con ellos, pero estaban de gira. También había una opción con la Emirates Cup, que el Asenal organiza, pero para eso hay que esperar a que el equipo esté de nuevo en Primera.