«Estaré pendiente para no cometer alineación indebida»

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha asegurado que su equipo "competirá" este domingo ante la SD Huesca en el inicio de LaLiga SmartBank pese a las dificultades de su equipo, que solo tiene doce fichas profesionales para afrontar el choque en el Estadio de Gran Canaria.

Las bajas por lesión, unidas a la del sancionado Álvaro Lemos y otros futbolistas que no han podido ser inscritos, dejan al entrenador madrileño muy condicionado a la hora de confeccionar el equipo, en el que debe tener siempre a siete profesionales sobre el campo para no incurrir en alineación indebida.

"Es una experiencia nueva a la que nos tenemos que acostumbrar todos los entrenadores. Tenemos doce profesionales disponibles, utilizaremos seis chicos con ficha B para completar la convocatoria, y estaremos muy pendientes de no equivocarnos y tener siempre a siete profesionales en el campo", ha explicado en una rueda de prensa.

Mel ha indicado que Rubén Castro está disponible "aunque lógicamente no al cien por cien" tras no haber podido disputar ni un solo minuto durante toda la pretemporada por una lesión, pese a lo cual "ha dado muestras de poder ayudar" durante esta última semana de entrenamientos.

"Estoy seguro de que vamos a competir y a hacerlo muy bien. No es negociable la intensidad, el equipo no se puede partir, tiene que correr junto hacia delante y hacia detrás", ha asegurado el técnico de la Unión Deportiva.

A su juicio, es "un enorme error" que el mercado esté abierto hasta el próximo 2 de septiembre "mientras se juega la liga", algo que "no es lógico y solo favorece a los equipos grandes".

Respecto al primer rival, el Huesca, Mel ha recordado que todo su actual cuerpo técnico, encabezado por Míchel Sánchez, fueron jugadores suyos cuando dirigía al Rayo Vallecano.

"Míchel fue capitán del Rayo conmigo durante cuatro temporadas, fue un magnífico futbolista, tiene toda la ilusión de labrarse una carrera como entrenador y me conoce, pero yo voy a competir con la tranquilidad que me dan los chicos jóvenes que hemos incorporado, porque aportan un plus de ilusión, ganas e intensidad".

Mel ha profundizado en el estilo del equipo oscense y ha dicho que "quiere la pelota, tiene una idea de fútbol magnífica, ha hecho una buena pretemporada y en el último amistoso contra el Girona dejó muy buena imagen".

El técnico madrileño también se ha referido al anuncio de la UD Las Palmas de conceder la insignia de oro y brillantes a David García, jugador con más partidos oficiales -474- en el club, pero al que la entidad ha dejado sin ficha este verano.

"Es una insignia merecida, David García es un estandarte de este club, en el fútbol de hoy es muy difícil estar toda la vida en un mismo club como ha hecho él, y por eso merece este reconocimiento", ha dicho el entrenador del equipo amarillo.

Previa del partido

La UD Las Palmas recibirá este domingo a la recién descendida SD Huesca en el inicio de LaLiga SmartBank, y lo hará condicionada por las bajas, no solo por lesiones sino por no haber podido inscribir a todos sus futbolistas para ajustarse al límite salarial.

El entrenador del equipo amarillo, Pepe Mel, solo dispone de doce fichas para el estreno liguero, y tendrá que hilar muy fino para presentar un equipo de garantías y que además cumpla la obligación de tener siempre a siete profesionales sobre el césped para no cometer alineación indebida.

A las bajas por lesión de Raúl Fernández, Maikel Mesa, Cristian Cedrés y Sergio Araujo se une también la del lateral gallego Álvaro Lemos, en su caso por arrastrar una sanción de la temporada anterior.

Además de estar lesionado, Cedrés no está inscrito provisionalmente junto al resto de jugadores mayores de 23 años que han subido este verano a la plantilla profesional, como tampoco lo está el extremo marfileño Jean Armel Drolé, el único fichaje.

Las bajas no solo han condicionado esta primera convocatoria de Mel, sino incluso el sistema de juego que ha empleado durante toda la pretemporada, un 4-1-4-1, ante la escasez de delanteros.

Rubén Castro se lesionó en el calentamiento del primer amistoso y ha estado inédito durante todo el verano, y aunque llega a tiempo para el choque de mañana, lo hace en peor condición física que sus compañeros.

La ausencia también por lesión del argentino Sergio Araujo, y la cesión de Edu Espiau al Villarreal B, han dejado a la Unión Deportiva huérfana de delanteros.

Mel tendrá que completar su primer once con varios jugadores sub-23, y entre ellos está el joven Pedri González, de 16 años y gran sensación de la pretemporada, a quien el club isleño ha puesto en el escaparate, y por el que asegura tener ya ofertas.

El Huesca se ha marcado el reto de regresar lo antes posible a la Primera división, donde debutó la pasada temporada. Para alcanzar su objetivo, ha confeccionado una plantilla de calidad tanto con jóvenes jugadores como con veteranos que han jugado en Primera.

La plantilla, a falta de incorporar dos defensas centrales, un delantero y un portero si sale del equipo Jovanovic, está bastante equilibrada y en condiciones de competir por esos primeros puestos ya que el presupuesto del conjunto oscense es de los más altos de la categoría, por la ayuda del descenso que tiene de LaLiga.

El equipo azulgrana que comience la temporada en el estadio insular será totalmente diferente al de la pasada con tan sólo dos o tres jugadores que repetirán en la alineación del curso anterior como pueden ser los defensas Pulido y Luisinho, y Ferreiro en la posición de media punta.

Donde mayor poder tiene el conjunto altoaragonés es en el centro del campo con muchos jugadores de todo tipo y corte tanto jóvenes como veteranos por lo que hará valer e imponer su juego basándose en el potencia y calidad del centro del campo.

El sistema que se prevé que empleará Míchel ante los grancanarios será un 4-2-3-1, o el 4-3-3, que estará basado en la posesión del balón, con lo que los azulgranas buscarán el protagonismo del partido como ha dicho en diferentes ocasiones.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Josep Martínez; Eric Curbelo, Mantovani, Aythami Artiles, De la Bella; Timor; Benito, Ruiz de Galarreta, Fabio, Pedri; y Rubén Castro.

Huesca: Alvaro; Miguelón o Pedro López, Hermoso, Pulido, Javi Galán o Luisinho; Mosquera, Rico; Ivi, Ferreriro, Juan Carlos; y Raba.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 19.00 local en Canarias.