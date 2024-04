Escandell: «Nunca me había sentido tan protagonista con el balón en los pies»

«Siempre estoy preparado para jugar». Así de tajante fue el portero de la UD, Aarón Escandell, debutante en la Liga frente al FC Barcelona. El ex del Cartagena expresó en UDRadio que siempre está al cien por ciento por si ocurre lo del sábado, que llegue su turno en la portería: «Por una acción sin fortuna de mi compañero me tocó jugar. Era muy difícil que ocurriera, pero el portero tiene que estar preparado ante cualquier escenario».

La función del guardameta en la UD con García Pimienta es diferente a lo que hacía en Cartagena: «La posición del portero es diferente. No es un cambio natural a lo largo del partido. Nos preparamos para ser más fuertes mentalmente. Debemos estar preparados para cualquier momento que se decida. No me había sentido tan protagonista con el balón en los pies. Me gusta este estilo, a pesar de que puedan existir riesgos».

Con respecto a su debut en la Liga EA Sports, Aarón se sintió cómodo en Montjüic: «Me sentí muy bien y tranquilo. Demostré que estaba como si hubiese jugado desde el inicio de Liga». Escandell quiso hacer referencia a los pequeños detalles: «en algunas situaciones, sí puedes sentir que faltan partidos. Pero de cara al próximo partido», frente al Sevilla el próximo 14 de abril en el Gran Canaria, «sabré cómo colocarme o anticiparme a las jugadas», destacó.

Cuestionado por el entrenador de porteros, Yepes, el meta aseguró tener una relación «muy sana los tres, con unos entrenamientos espectacular. Yepes es un tío de diez». Al tiempo que incide en que «todo ha evolucionado. Antes ciertos equipos se fijaban en el golpeo o el manejo de pies de los porteros. Ahora es importante que el guardameta pueda llegar a cortar un ataque y ayudar a salir de la presión. Ahora hay un abanico más amplio y que no solamente paren», concluyó.