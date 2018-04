«Es complicado, pero mientras queden puntos...»

Pese a estar a trece puntos del descenso cuando quedan quince en disputa, Jémez anunció la intención de «pelear hasta el final» tenga Las Palmas «o no opciones de salvación» porque «mientras queden puntos», es su obligación aunque resulta «complicado ser optimista» porque «la moneda siempre cae en contra» de los intereses del conjunto grancanario.

«Nos quedamos hace tiempo estancados. Entre unas cosas y otras no hemos podido ganar para seguir la estela de Deportivo y Levante. Los puntos que quedan los vamos a pelear, valgan o no aunque no nos pasa nada bueno este año, en ningún aspecto», añadió el técnico cordobés.