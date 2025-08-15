Eric Curbelo: «Sin duda será muy especial volver a donde fui tan feliz»

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 23:03 Comenta Compartir

El amor a la tierra es algo indiscutible, esto seguramente pensarán los futbolistas grancanarios que jugarán en otros equipos esta temporada. Varios de ellos pisarán el Estadio de Gran Canaria para enfrentarse al club que los vio crecer. Un ejemplo de ellos es Eric Curbelo, defensa originario de Santa Brígida que se marchó hacia el Sporting de Gijón hace poco más de un año. Tras diferentes pasos en su carrera fuera del club amarillo, Curbelo recaló en las filas de Las Palmas Atlético en la temporada 15/16, donde permaneció hasta la 18/19. A partir de ahí, seis temporadas consecutivas en el primer equipo llegando a disputar un total de 159 encuentros y anotando seis goles. En su última temporada en Segunda División con la UD, fue pieza clave para el ascenso a primera de la mano de García Pimienta.

–Volverá a la isla para enfrentarse a su exequipo el próximo mes de marzo, ¿qué espera de ese partido?

–Aún queda bastante para ese partido y estamos centrados en todo lo que viene antes. Sin duda será un partido muy especial, no solo porque es el club de mi vida, sino porque además es un recién descendido y están llamados a estar arriba en la clasificación. Sin duda para mi es muy especial volver a donde fui tan feliz.

«La pasada temporada fue muy dura debido a las lesiones, pero este verano me he preparado para volver lo mejor posible y rendir al máximo»

–Se fue del club hace poco más de un año, ¿cómo son sus recuerdos con Las Palmas?

–Muy bonitos, creo que todo lo que viví en Las Palmas fue increíble, quien me iba a decir que iba a jugar en la UD y que íbamos a conseguir tantas cosas.

–¿Sigue teniendo relación con la directiva del club?

–Con el 99% del club me llevo maravillosamente, fueron muchos años y pasaba más tiempo en Barranco Seco que en mi casa. La verdad es que la UD me ha dado muchas amistades para toda la vida.

–Sufrió una importante lesión hace unos meses, ¿ya está recuperado? ¿cómo se encuentra físicamente?

–La temporada pasada fue muy dura en cuanto a lesiones. Tuve tres roturas de isquiotibial y también tuve que pasar por quirófano debido al esguince que sufrí en el ligamento interno y la rotura de menisco que tuve en la rodilla derecha. He tenido un verano muy duro para fortalecer todo y llegar en forma, pero está siendo una buena pretemporada y estoy muy contento.

–En nada comienza la temporada en Segunda División, ¿qué expectativas tiene para esta temporada?

–La verdad es que ya tenemos ganas de que empiece la competición. Hay un equipo compacto y creo que podemos optar a cosas bonitas. Esperemos llegar a final de temporada en condiciones de poder conseguirlas. Será un gran reto.

Los grancanarios que serán rivales en segunda

Eric Curbelo - Sporting de Gijón

Yeremay Hernández - RC Deportivo

Juan Carlos Arana - Racing Club

Dani Ojeda - SD Huesca

Raúl Lizoain - Albacete BP

Cristian Herrera - RC Deportivo

Andrés Campo - CD Leganés

Jefté Betancor - Albacete BP