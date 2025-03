Un empate que no saca de pobre a la UD (1-1)

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 31 de marzo 2025, 22:03 | Actualizado 22:13h. Comenta Compartir

La UD Las Palmas no logra romper la mala dinámica de resultados, pero al menos rasca un punto de un campo complicado como Balaídos. No obstante, son tan solo cuatro los puntos sumados de los últimos 33 posibles. Unas cifras que indican problemas, sobre todo en ataque, para los pupilos de Diego Martínez. Salía el míster gallego con varias sorpresas en el once, con las ausencias de Essugo, Sandro y Álex Suárez, por molestias en su tobillo. Entraban Campaña, un renovado Juanma Herzog tras su convocatoria con la sub-21 y McBurnie como referencia en ataque.

Los primeros compases del choque fueron de tanteo por parte de ambos equipos. El combinado gallego peleaba por entrar en los puestos que dan acceso a la Conference League y lo hicieron notar desde el inicio, apretando con una línea ofensiva muy alta. Aguantaba la UD las internadas locales. La primera ocasión del partido llegaría a los siete minutos, por mediación del extremo Alfon. Por suerte, su disparo se marchó desviado.

Tocaba y tocaba el conjunto de Claudio Guiráldez en campo contrario, con combinaciones largas y una posesión de balón que dejaba claro quien iba a dominar el encuentro. Intentaba salir Las Palmas con balones en largo al espacio para que se dejaran el pecho Fabio Silva y Oli McBurnie. Pero el Celta seguía a lo suyo, con mucho ímpetu y reflejando su superioridad en cuanto a juego. Además, generando mucho peligro sobre la meta de Jasper Cillessen desde el costado izquierdo.

En el minuto 17, llegaría la primera ocasión para la UD Las Palmas, por medio del portugués Silva, que no se lo pensó dos veces y, desde fuera del área, armó un potente disparo que obligó a Guaita a estirarse. Iba dentro ese balón. Al tiempo que el Celta respondía de la mejor manera con un Borja Iglesias desatado, su balón se estrellaba en el abdomen de Cillessen, que detenía el esférico con una gran muestra de reflejos.

La UD trataba de salir desde atrás con el balón jugado, pero el buen hacer en la medular de los celtiñas, no dejaba salir de cara a los centrocampistas amarillos. Acto seguido, Cillessen fue arrollado por Borja Iglesias y el holandés tuvo que ser retirado en camilla por los servicios médicos del estadio. Se incorporaba un Dinko Horkas que no iba a tener un partido fácil. No hay partido de la UD sin accidentes.

Los de Diego Martínez aguantaban como podían las embestidas de los vigueses, que no era poco. Esperaba su momento la UD, hipotecando alguna contra que les permitiera amenazar la meta rival. Sin embargo, no llegaba esa acción, pues el Celta controlaba de cabo a rabo el encuentro. Al borde del descanso, Campaña trataría de poner en aprietos a Guaita, pero el portero despejó con sus puños. Estéril intento del mediocentro andaluz. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe: en el minuto 47, Alfon se sacaría de la chistera un golazo, inalcanzable para Horkas, para abrir la lata antes del intermedio.

Tras el paso por vestuarios, Martínez cambiaba de sistema y hacía dos movimientos: entraban Sandro Ramírez y Dario Essugo, salían Campaña y Bajcetic. Vaya si acertó el técnico vigués con las permutas. El comienzo del segundo período no podía haber ido mejor para los grancanarios, puesto que en el 48, el balón acabaría dentro de las mallas de la portería de Guaita. El esférico llegó a las botas de McBurnie y este decide ponerla atrás para que Alberto Moleiro, tras una dejada de Silva, la empalara al fondo de la red. Gran aportación del ariete escocés, mejor definición del 10 amarillo.

A pesar del gol del empate, el Celta no se dejaría ir y Fer López, con una gran acción individual, golpeaba a pierna cambiada para poner en apuros a la defensa amarilla. El incansable extremo Alfon, tendría una nueva oportunidad, pero por desgracia para él, se fue lamiendo el palo. No obstante, el panorama había cambiado en cuanto a lo acontecido en la primera mitad. Fabio Silva marcaría el segundo gol, pero el VAR corregiría la decisión del colegiado de campo, el tanto sería anulado por fuera de juego de McBurnie.

Reestructuraba con decisión Diego Martínez, dando entrada a Marvin y Januzaj por unos cansados McBurnie y Moleiro, tratando de dar aire fresco al equipo. Al final, la tuvo Essugo con un cabezazo, sin embargo el encuentro terminaría con un reparto de puntos que no le saca de pobre en el Abanca Balaídos.