El Tenerife medirá en Maspalomas la solidez de la UD de Manolo Jiménez

Después de las balas de fogueo ante la Selección Sur y Las Palmas Atlético, tocará recibir a un contrincante con idénticas aspiraciones que las de los amarillos. Una gran ocasión para comprobar la eficiencia del 4-4-2 del nuevo técnico. Volver a ver a Rubén Castro con la camiseta del representativo será la principal atracción del encuentro, aunque es posible que no se le disfrute junto con el que se espera que forme una pareja ofensiva letal: Sergio Araujo . El Chino viene arrastrando durante toda la semana unas molestias musculares sin importancia, pero Manolo Jiménez ya ha dejado claro que no va a arriesgar lo más mínimo para un partido preparatorio.

Son muchos los alicientes que rodean a este derbi estival. Desde testear el nivel de las siete incorporaciones, hasta la pasión que siempre desataban estos encuentros de máxima rivalidad. Ya la temporada pasada se apagó un poco el fuego que surgía en estos amistosos. No hubo ni rastro de los piques, patadas y jugadas sucias que acompañaron y abochornaron ediciones anteriores, por lo que se espera que la lección esté aprendida y que, en esta ocasión, la Copa Mahou se vuelva a vivir solo como una simple fiesta del fútbol canario empleada para continuar la apuesta a punto de ambas escuadras.

Esta noche, a las 20.30 horas, la Copa Mahou acoge el tradicional derbi estival

Sí estarán los Nauzet Pérez, Deivid, Juan Cala, Álvaro Lemos y Fidel Chaves. El central isleño podría debutar esta noche tras perderse los dos primeros amistosos, mientras que el guardameta tendrá la ocasión de reivindicarse a ojos de su entrenador una vez enterado de que el club anda rastreando el mercado en busca de otro portero. Mantovani, por su parte, se ha entrenado al margen por culpa de una microrrotura y es duda frente al conjunto blanquiazul.

Pero quienes de verdad tienen que aprovechar días como el de hoy para demostrar su valía y potencial, son los ocho canteranos que aspiran a una ficha en el primer equipo. Con Jéremy Valerón lesionado, son los Josep Martínez, Diego Parras, Eric Curbelo, Josemi Castañeda, Fabio González, Álex Suárez, Erik Expósito y Edu Espiau lo futbolistas del filial que quedan haciendo la pretemporada junto a los mayores con la esperanza de que Jiménez se fije en ellos. Y que mejor escaparate que un derbi.

Luego están los que podrían enfundarse por última vez la zamarra isleña de la UD. Aquilani, al que se le sigue buscando destino, puede ser otra ausencia por unos leves problemas musculares. Pero sí estarán a disposición del técnico los Raúl Lizoain, Pedro Bigas, David Simón o Tana, jugadores con futuro incierto y cuya salida no se descarta de manera inminente.

En definitiva, un partido para no perderse y con el que volver a ilusionarse después del tremendo gatillazo de la temporada pasada. Y es que si se dice que los amistosos son choques intrascendentes, sin nada en juego y carentes de motivación alguna, la cosa cambia cuando se tiene al enemigo número uno delante. Éste será el primero de los tres derbis que se vivirán esta temporada. Con el descenso a Segunda División, el partido de los partidos en las islas volverá a celebrarse en competición oficial tras tres años de ausencia. Y, de preparación o no, esto enfrentamientos siempre levantan pasiones, por lo que esta noche no será diferente. En juego está la honra, el honor, la Copa Mahou pero, sobre todo, dejar claro quien reina en Canarias.