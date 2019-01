El partido ante el Reus, en peligro

Incertidumbre máxima para el comienzo de la segunda vuelta. Los problemas financieros en los que viene inmerso el Reus, próximo rival de la UD, hacen saltar todas las alarmas. Según adelantó RAC1 ayer, el Juez Único de Disciplina y Competición de LaLiga ha propuesto una sanción para el club rojinegro de unos cinco años de expulsión del fútbol profesional, por lo que el enfrentamiento que –sobre el papel– debería tener lugar mañana peligra, y mucho. Ahora, y como bien ha podido saber este periódico, la entidad catalana dispone de cinco días hábiles para presentar sus alegaciones correspondientes y esperar el fallo definitivo. Además, se expone a una multa de unos 250.000 euros.

Desde la Unión Deportiva, y pese a que la hoja de ruta deba ser la de acometer el viaje previsto para después del entrenamiento que tendrá lugar esta mañana, aseguran que el partido no se disputará. Al cierre de esta edición todavía no se había hecho oficial la suspensión del choque. Con todo, la plantilla amarilla está a expensas de saber qué va a pasar con el Reus y a lo largo del día de hoy podría conocerse si el club catalán presenta dichas alegaciones con el objetivo de rebajar o anular el castigo y, cómo no, si se disputa o no finalmente el encuentro.

Mientras tanto, el máximo accionista rojinegro, Joan Oliver, sigue intentando vender el club al tiempo que la plantilla, que cuenta con apenas 11 jugadores profesionales disponibles, en los que sobresale la figura del ex de la Unión Deportiva, Borja Herrera, espera noticias.