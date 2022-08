«Dormir en ascenso me preocupa cero» fútbol - segunda división García Pimienta, técnico de la UD, pone los pies sobre el césped y rebaja la euforia, aunque halaga la puesta en escena de los suyos

Eufórico, pero con los pies sobre el césped. García Pimienta, que cosechó otro triunfo, agradece la presencia de la afición y destaca a jugadores como Marc Cardona, una apuesta personal suya y que anoche metió dos goles. Un triunfo para meter a la UD Las Palmas en ascenso directo.

« Increíble lo de la afición un lunes a las nueve de la noche. Ha dado muestras de querer ayudar al equipo. Ha sido un partido complicado. Sabíamos que iba a tener el Andorra mucho el balón. La afición nos ha ayudado muchísimo en la segunda parte. Aguantamos gracias a ellos las posesiones del Andorra, no con muchas ocasiones de gol», inició el preparador de la UDtras el encuentro de ayer.

«También hay que saber sufrir. La segunda parte fue así. Aunque tuvimos ocasiones de marcar el segundo gol antes de la jugada que acabó en el penalti a Benito. Espero más gente ante el Leganés», continuó el técnico de la Unión Deportiva.

«No voy a descubrir a los futbolistas que tenemos. Moleiro apenas tiene 19 años y tiene que seguir creciendo. Animo que siga así. Si quiere llegar a la élite debe seguir así. Desde que estoy aquí el chico lo está haciendo muy bien», dijo sobre Alberto Moleiro, que la volvió a romper con una actuación estelar.

«Cuesta mucho ganar los partidos. Se ha roto con el primer gol nuestro. Tuvimos algunas ocasiones saliendo a la contra. Si hubiésemos ido 2-0 al descanso … pero ellos tenían la obligación de ir hacia adelante. La portería a cero es muy importante», añadió el míster.

«Soy ventajista con Marc Cardona porque lo conocía. Lleva tres goles y ahora podría estar cinco partidos sin anotar. Pero me da igual. Estoy contento con su trabajo y lucha. Es importante que tenga la recompensa del gol. El primer tanto es de delantero centro puro», aseveró.

« Dormir en puesto de ascenso me preocupa cero. Los siete puntos que tenemos no nos lo quitan nadie. Hemos de dominar más de un registro. Somos buenos con el balón y también cuando no lo tenemos, como ha ocurrido», comentó con motivación».

«El equipo ha competido muy bien sin balón. Hemos concedido pocas ocasiones de gol. Saber sufrir es muy importante», cerró.