Kirian Rodríguez: «Ya estoy aquí»

La vuelta más esperada en la UD Las Palmas está a punto de efectuarse. El mejor fichaje amarillo en este mercado invernal se llama Kirian y se apellida Rodríguez. El tinerfeño ha comparecido en rueda de prensa esta mañana en Barranco Seco para oficializar su alta médica. Estará a las órdenes de Pimienta desde que este lo crea oportuno.

El de La Candelaria dice haberse sentido muy arropado por los suyos en todo momento: «Estoy eternamente agradecido con todos mis compañeros que no me abandonaron en ningún momento, mi familia, gente del club y de fuera, etc. Creo que sobran las palabras de agradecidimiento con todo el mundo».

«Hoy estoy aquí para comunicarles que el club ha decidido darme el alta puedo volver a mi vida laboral y social. El club, como se había acordado, va a efectuar la ficha y me van a devolver el dorsal. Llevaré un proceso de adaptación para estar lo antes posible en el terreno de juego», confesó el jugador.

«En el mercado invernal van a tener el mejor de los mercados porque voy a volver». Se ha hecho realidad. Kirian ha vuelto.