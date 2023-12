Pimienta: «Esté un año más o no, la UD ya es para toda mi vida»

Última salida del año para la UD Las Palmas, que visitará la Catedral del fútbol español para medir fuerzas contra un Athletic Club de Bilbao al alza, en pleno vuelo y pelea por los puestos de Champions. Pero Pimienta tiene la receta para sacar algo de provecho de su visita a tierras vascas. Seguir con la idea de juego, estar muy concentrados y dominar la pelota. No hay más. Sin miedos ni temores. Y los que suplan a las bajas deben dar un paso al frente. Eso espera el técnico.

«No sé cómo llegamos porque el entrenamiento de ayer fue de recuperación. No he hablado con el doctor, ahora veremos cómo están los chicos. Hay golpes y molestias. Ya valoraremos luego la convocatoria y quién está para jugar. Partido contra un Athletic que da envidia por el ritmo que imprimen en los partidos, con un entrenador al que admiro y del que aprendí cuando estábamos en el Barça. Tendremos que estar muy concentrados», comenzó García Pimienta en sala de prensa.

«He pensado y seguro que habrá cambios, pero necesito saber cómo está el equipo. Suelo tener claro unos dos días antes el equipo que voy a sacar, pero esta vez ni lo he pensado. Nuke no tiene molestias y es una opción de las que puede entrar. Fabio de momento no está con el grupo y se le espera después de la Navidad con el grupo de forma progresiva. En enero debería ser un jugador más en dinámica del primer equipo», analizó sobre el estado de la plantilla.

«Tenemos partidos bonitos de jugar en enero, pero no debemos perder el norte con Moleiro para que se pierda más de la cuenta. Ya en agosto tuvo una recaída, aunque fue muscular. Cuando esté bien, que me gustaría que fuera lo antes posible, estará con nosotros. Tiene desparpajo, desequilibrio y lo hace muy bien en esa última zona del campo. Tendrá que parar, espero que no sea más de tres semanas», habló sobre Moleiro y su tiempo de baja.

«La clave será igualar la intensidad que nos va a generar el Athletic. Es un equipo que tiene muy buen pie y nos van a intentar quitar el balón. Pero no será fácil jugar en ese campo. Como en el de Osasuna. O igualamos la intensidad o nos pasarán por encima. Debemos tener valentía», recetó para puntuar en Bilbao.

«No sé si haré muchos cambios, insisto, necesito ver cómo están los chicos. No tengo miedo a que participe gente que no está jugando porque me demuestran día a día que merecen jugar más. Lo veremos luego, con el entrenamiento», insistió.

«Tenemos un reto que es la permanencia, ojalá sea pronto y ya luego se verá qué pasará con cada uno», comentó sobre una posible renovación más allá de 2025. «Viera es emblema del club y ahora explicará lo que considere», respondió al ser cuestionado por Jonathan.

«Ojalá todos los años sean como 2023. Venía de no ascender con el Barça B y con la UD, hacerlo luego de forma directa con Las Palmas fue algo increíble. Ahora en Primera, por puntos y sensaciones, estamos acostumbrando a la gente a que el equipo rinda y compita bien. Pero claro, debemos también tener cabeza y saber que somos la UD Las Palmas», destacó con una sonrisa en el rostro.

«Intentaré hablar con Valverde para que no ponga a los Williams», dijo entre risas, para recalcar que «debemos ser protagonistas con balón, solidarios defensivamente y defender como hacemos en todos los partidos». «Tienen un equipazo y es una gran prueba para nosotros», halagó Pimienta en Barranco Seco.

«Contra el Cádiz no estuvimos finos con el balón en la segunda parte. Tenemos que intentar mantener el balón siempre para que nos generen menos ocasiones. Estos dos últimos partidos hemos sufrido más en eso», declaró el técnico de Las Palmas.

«Debemos estar preparados para las oportunidades de mercado. Somos un equipo atractivo y estoy seguro de que hay gente que estaría encantada de fichar con nosotros», comentó sobre el mercado de fichajes. «Con Fabio estamos completos en el medio del campo y arriba vamos bien, no me preocupa ninguna posición», continuó. «Sandro está a disposición de participar ya en Bilbao», aclaró sobre el estado físico del delantero.

«En enero hará dos años que estoy en la isla y todo son palabras bonitas. Es cierto que el club y el equipo van bien, esté un año más o no, para mí Las Palmas se va a quedar de por vida para mí», confesó el preparador.

«Entendería que viniese un jugador a pedir más minutos o una salida. Sory apretó para venir. Es cierto que no está participando mucho o como a él le gustaría, pero yo tengo confianza plena en él», afirmó sobre Kaba y su nula participación últimamente.

«Me encantarán llegar con un pase a la portería contraria, pero tenemos que contar con su disposición. Debemos estar finos para hacerlo bien. Intentaremos que sea al revés que con el Cádiz», expuso.

«Todo esto que está sucediendo es gracias al club, por confiar en mí, y a mis jugadores. Siempre es agradable que referencias de este mundo del fútbol, como Valdano o Guardiola, que te halaguen. Pero esto es gracias a los jugadores», concluyó el entrenador.