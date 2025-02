Kirian confirma la peor noticia: «He recaído del cáncer, pero los veré en Primera»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de febrero 2025, 09:41 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

Fuerte. Seguro. Poderoso. Así llegó Kirian Rodríguez a Barranco Seco para confirmar la peor de las noticias: que tiene cáncer de nuevo. «Cuántas cámaras», bromeó incluso el capitán de la UD Las Palmas para, acto seguido, contar que el linfoma de Hodgkin vuelve a hacer un paréntesis en su vida.

«Agradecer al club porque han sido personas muy importantes, al cuerpo técnico y a los jugadores por no estar aquí y centrarse en lo importante», comenzó Kirian Rodríguez, que no permitió preguntas porque «una segunda vez no se respetó la privacidad de la persona».

«Cada seis meses tengo que hacerme pruebas y los valores no estaban siendo los adecuados. Me comunicó la hematóloga que he recaído y que tengo que volver a luchar contra la enfermedad. Me toca volver a parar. Espero verlos en la temporada 2025-26 en Primera División, porque será en Primera», confirmó el capitán de la UD Las Palmas en la sala de prensa de Barranco Seco..