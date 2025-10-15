Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado
Imagen de Horkas en la rueda de prensa previa al partido frente al Eibar.
Imagen de Horkas en la rueda de prensa previa al partido frente al Eibar. Cober

Dinko Horkas: «Soy un portero que toma riesgos y la gente se pone un poco nerviosa»

El guardameta de la UD Las Palmas confiesa que atraviesa por un gran momento de forma y señala las claves para ganar este domingo al Eibar

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:04

Comenta

La UD Las Palmas es el conjunto más férreo y que menos goles ha encajado en toda la Liga Española, y Dinko Horkas, guardameta titular, no escondió su felicidad en sala de prensa, a la vez que señaló que «queda mucho».

Con el Eibar a corto plazo, que este domingo visitará, a las 20.00 horas, el Estadio de Gran Canaria, Horkas receta «no encajar» y «meter más goles».

Sobre la llegada de Caro y la incertidumbre que había sobre el puesto, indicó que la «competencia» es buena. «Soy un portero que toma riesgos y la gente se pone un poco nerviosa, pero me encanta jugar así. Estoy bien mentalmente», añadió.

«Espero que Recoba se recupere pronto y vuelva más fuerte que nunca», dijo sobre Jeremía, que cayó lesionado el pasado fin de semana y que dijo adiós a la temporada.

«Defendemos muy bien con pelota. Los equipos buenos no tienen muchas posibilidades contra nosotros. Solo tuve mucho trabajo contra el Cádiz», concluyó Horkas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  3. 3 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  4. 4 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  5. 5 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  7. 7 Condenado por delito electoral el exalcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña
  8. 8 El hospital Doctor Negrín estrena un sistema para geolocalizar a sus pacientes de Urgencias
  9. 9 Sindicatos y empresarios cierran un acuerdo y desconvocan definitivamente la huelga de las guaguas
  10. 10 Nace Musapiel, el primer cuero vegetal canario con fibra de platanera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dinko Horkas: «Soy un portero que toma riesgos y la gente se pone un poco nerviosa»