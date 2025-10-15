Dinko Horkas: «Soy un portero que toma riesgos y la gente se pone un poco nerviosa»
El guardameta de la UD Las Palmas confiesa que atraviesa por un gran momento de forma y señala las claves para ganar este domingo al Eibar
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:04
La UD Las Palmas es el conjunto más férreo y que menos goles ha encajado en toda la Liga Española, y Dinko Horkas, guardameta titular, no escondió su felicidad en sala de prensa, a la vez que señaló que «queda mucho».
Con el Eibar a corto plazo, que este domingo visitará, a las 20.00 horas, el Estadio de Gran Canaria, Horkas receta «no encajar» y «meter más goles».
Sobre la llegada de Caro y la incertidumbre que había sobre el puesto, indicó que la «competencia» es buena. «Soy un portero que toma riesgos y la gente se pone un poco nerviosa, pero me encanta jugar así. Estoy bien mentalmente», añadió.
«Espero que Recoba se recupere pronto y vuelva más fuerte que nunca», dijo sobre Jeremía, que cayó lesionado el pasado fin de semana y que dijo adiós a la temporada.
«Defendemos muy bien con pelota. Los equipos buenos no tienen muchas posibilidades contra nosotros. Solo tuve mucho trabajo contra el Cádiz», concluyó Horkas.