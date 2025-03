Diego Martínez sigue la fría estela de Carrión

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de marzo 2025, 11:45 Comenta Compartir

Hay recuerdos y recuerdos. Unos que sacan sonrisas y otros que apenan. En la UD Las Palmas ahora mismo todo es tristeza, pues después de una racha nefasta de ocho partidos sin ganar, se podría cerrar la jornada en puestos de descenso. El empate cosechado ante el colista y defenestrado Valladolid, a quien tumbaba todo el mundo -venía de siete partidos seguidos perdiendo-, saca a relucir las vergüenzas de un conjunto amarillo que ahora mismo vuelve a ser candidato a bajar a Segunda División. Diego Martínez sigue la fría estela de Luis Carrión.

Cierto es que el gallego resucitó a la UD tras su llegada, cosechando 19 puntos de 27 posibles, con seis triunfos, un empate y dos derrotas, ganando incluso al todopoderoso FC Barcelona en el Olímpico. Pero la última victoria queda ya lejos, remitiéndose al 22 de diciembre de 2024, cuando se impuso al Espanyol en el Estadio de Gran Canaria (1-0) en la jornada 18 la escuadra insular. En todo 2025 no se ha logrado vencer a nadie, lo que ha hecho saltar alarmas en la isla.

Este año ha sido un completo martirio para Las Palmas. Ocho jornadas de manera consecutiva sin ganar, solo dos puntos de los últimos 24 posibles. Una estadística que acentúa urgencias y que hace mirar al pasado porque a Luis Carrión se le despidió con tres puntos de los 27 que disputó. Estuvo nueve jornadas a los mandos de la Unión Deportiva. No venció y fue cesado. Diego Martínez podría incluso empeorar esos registros si sucumbe la próxima fecha del campeonato (domingo 9 de marzo a las a las 17.30 horas) en el Benito Villamarín contra el Real Betis.

Una derrota de Las Palmas en tierras sevillanas agravaría la estadística que dejó Luis Carrión de tres puntos de 27 posibles, pues Martínez acumularía solo dos de 27. Un empate dejaría las mismas cifras. Una victoria dispararía una ilusión que, ahora mismo, se intuye perdida en Gran Canaria, pues el equipo amarillo va quemando la moral de sus seguidores a base de malos resultados y errores impropios de un club de Primera División.

La semana va a ser intensa en Barranco Seco. La soga aprieta el cuello y los dientes del descenso son tan largos como afilados. Los amarillos necesitan revertir la situación aunque el rival no será el más adecuado, pues el Betis está en plena pelea por puestos europeos y tiene un equipo con jugadores de renombre, calidad y, cómo no, garantías.

Las lesiones y los infortunios no han ayudado tampoco a Martínez en estas últimas ocho jornadas. Su once se ha visto condicionado en demasía. Y, en Pucela, por ejemplo, once contra once la superioridad amarilla era abismal. Pero Essugo cometió un error impropio de sus emolumentos y su cartel incluso internacional. Dio un pase mordido a McKenna, que se quedó a medio camino y en el que Anuar, extremo del Valladolid, se iba a plantar solo ante Cillessen, por lo que el central escocés se vio obligado a hacer falta siendo último hombre. Roja directa y todo cambió.

