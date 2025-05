Diego Martínez: «Contra el Valencia no se acaba nada, tendremos que seguir luchando»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 2 de mayo 2025, 09:30 | Actualizado 10:01h. Comenta Compartir

La UD afronta una final este sábado (17.30 horas) en un Estadio de Gran Canaria que arropará y dará todo el aliento a los suyos. Desde la bajada por Fondos de Segura hasta el final, los amarillos deben tener «energía». El Gran Canaria debe ser un fortín de aquí a final de temporada, pero habrá que «darle a la afición» para sentir ese calor. «Esto es de todos», dejó claro el mandamás del banquillo de Las Palmas.

Habrá un recibimiento especial, el de las grandes citas. «Es importante que sepamos transmitir esa energía de la gente en Fondos de Segura en el campo. El Valencia está en un gran estado de confianza en los últimos meses. Será un encuentro complejo, pero ilusionante», inició Diego Martínez en sala de prensa recordando que, la clave, «será marcar un gol más que el rival».

«El otro día lo hablé con el 'presi'. Cuando llegamos aquí dijimos de llegar a los últimos cinco partidos con las opciones intactas. Yo hubiera preferido estar 40 puntos por encima, pero eso solo lo pueden hacer el Barça y el Madrid. Pero queríamos esto, estar vivos para pelear y conseguir la permanencia entre todos», confesó el preparador amarillo.

Sobre la vuelta de Javi Muñoz al centro del campo, no individualizó. «Estamos los que estamos y somos los que somos. Somos un equipo», dijo Martínez en Barranco Seco. «Empieza el show de final de temporada», ironizó al ser cuestionado por su parecer al respecto de que en Valencia hablen de un posible acuerdo con Javi Muñoz para la campaña que viene. «Este es el mundo de las 'fake news', nadie va a salir a desmentirlo», añadió.

«Nosotros estamos muy bien, concienciados con lo que necesitamos. Evidentemente el Valencia tiene títulos, un gran entrenador... pero todos los que estábamos ahí abajo en la tabla dábamos por hecho que iban a salir. Llevan una racha sin perder importante y lo están haciendo muy bien estos meses. Son un gran equipo y ahí está nuestro reto. Creemos en lo que hacemos. Contra el Valencia no se acaba nada, independientemente de lo que pase tendremos que seguir luchando«, aseveró el gallego ante los medios de comunicación.

«Transmito lo que siento y lo que pienso, desde mi punto de vista. Debemos estar focalizados en lo que podemos controlar. No podemos controlar el arbitraje ni otros resultados. Esto no es que yo haga lanzamiento de jabalina y tenga que hacer una marca. Yo tengo otras once personas alrededor que me están empujando y puteando para que la jabalina no vaya donde tiene que ir. Este es el fútbol«, comentó Diego Martínez. »La mejor emoción es aquella que canalizas hacia aquello que te ayuda«, apostilló.

Máxima confianza en los suyos, en los que tiene «cien por cien certeza» porque dentro del vestuario tiene «un factor humano de la hostia».