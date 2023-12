La UD se despide en cuartos de final del Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES

El XXVII Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES ya tiene a sus semifinalistas, que son el Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Real Madrid y Real Betis, que han ganado en sus respectivos encuentros de cuartos de final.

En la jornada de este jueves tuvieron lugar los últimos enfrentamientos de fase de grupos que dejaban la siguiente clasificación de cara a los cuartos de final: El Real Madrid quedaba líder del Grupo A seguido de la UD Las Palmas. En el Grupo B, Rayo Vallecano primero, seguido de la Juventus. Primera posición del Grupo C para el FC Barcelona y segunda para Borussia de Dortmund. Y en el Grupo D, Real Betis seguido del Atlético de Madrid.

El equipo anfitrión, la UD Las Palmas de Kevin Pérez, que hizo una labor encomiable, inauguraba los cuartos de final frente al Rayo Vallecano en el Campo David García Santana de la Ciudad Deportiva de Maspalomas. Tras un encuentro sin goles con espectaculares paradas del portero amarillo, Acoidán, el Rayo se hacía con la victoria en la tanda de penaltis. También FC Barcelona y Atlético de Madrid se iban a la tanda de penaltis tras empatar a uno con goles del jugador colchonero Adri Díaz y el blaugrana Mamadou. Clasificación a semifinales para el Atlético.

Un cómodo Real Madrid se clasificaba frente a la Juventud con un resultado de 0-3, goles de David García, Alberto Ruiz, de penalti y Marco Poyatos. Y en el último partido de la jornada, el triunfo era para el Real Betis, que se imponía al Borussia de Dortmund por la mínima con gol de Mario Díaz.

Este viernes el XXVII Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES pondrá punto final. A partir de las 10.00 horas se celebrarán las dos semifinales, Rayo Vallecano-Real Madrid y a continuación Atlético de Madrid-Betis. A las 17.00 horas se disputará la gran final en la que los dos mejores clubes de la competición jugarán por el título de campeón del Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES 2023. Todos los encuentros se disputan en la Ciudad Deportiva de Maspalomas, en el Campo David García Santana, con entrada gratuita.

Distintas voces

En las gradas de la Ciudad Deportiva de Maspalomas, lleno absoluto con miles de seguidores y caras conocidas como la de Paquito Ortiz, responsable de innovación de la Fundación Canaria UD Las Palmas y ex jugador amarillo, el periodista José Ramón de la Morena, cuya Fundación promueve junto a LALIGA este torneo o Ángel María Villar, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que se mostraba encantado de poder presenciar este torneo «en esta maravillosa tierra viendo a unos chicos en periodo de aprendizaje que no deben olvidar que para ser jugadores al máximo nivel tienen que sacrificarse mucho y compaginar estudios con este deporte».

Palabras de elogio también desde el verde, de la mano del árbitro Mateu Lahoz, recientemente retirado del fútbol profesional, «imagina lo que ha supuesto para mí esta invitación, con mis hijos en la grada, este torneo es educación, es formación, valores, deportividad…», Lahoz aseguraba sentirse encantado con el nivel de los jugadores, «todos los chavales que hay aquí serían muy buenos árbitros, porque saben mucho de fútbol», y destacaba además la importancia de asumir las derrotas, «yo pude ver como asistente al Liverpool, que encajó hasta siete goles, pero nunca bajaron el nivel, siguieron con unas ganas inmensas, para mí eso es mágico, son aprendizajes, afrontamos la derrota». Por eso lanza un consejo para todos los jugadores, «hemos venido a divertirnos».