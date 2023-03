El derbi que lo puede cambiar todo

Ya suenan tambores de guerra. La semana grande del deporte del archipiélago llega a su fin. Este sábado (17.30 horas, Movistar Vamos) es el día marcado en rojo en el calendario de muchos. La UD Las Palmas rinde visita al CD Tenerife en un choque de colosos con dinámicas y sensaciones completamente opuestas. En el Heliodoro Rodríguez López, los amarillos tratarán de exhibir músculo y dar un golpe sobre la mesa para recuperar su ansiado liderato de Segunda División. Mientras, los de Ramis, con el playoff a años luz, intentarán salvar su temporada delante de una afición decepcionada por el transcurso de la campaña.

Son 20 puntos los que aventaja la Unión Deportiva a su eterno rival, el Tenerife. Una cifra que no puede pasar desapercibida para nadie y que solo puede acentuar la mediocre temporada de los blanquiazules. De quedarse a un gol del ascenso el curso pasado, a caminar a ritmo tambaleante en la presente campaña. En tierra de nadie. Sin aspiraciones.

Las Palmas, en cambio, y tras gobernar durante mucho tiempo la tabla clasificatoria de Segunda, puja al alza por el ascenso a los cielos de la máxima categoría del fútbol español. Pero llega algo tocada la escuadra amarilla, luego de sumar solo dos puntos de los últimos seis posibles. Es por ello que un triunfo en casa del enemigo número uno puede catapultar ilusiones y recuperar, cómo no, todas las sensaciones.

Será, aun así, un partido de altos vuelos y con mucho en juego. Derbi que puede suponer una lanzadera para la UD, que llega mermada tras dos empates de manera consecutiva y que intentará dar un puñetazo sobre la mesa en el Heliodoro Rodríguez López. Habrá, a buen seguro, pocas novedades en el once inicial, donde el único que oposita a colarse es Fabio González.

En el Rodríguez López, además, se espera una hostilidad a rabiar contra la UD. No lo pasarán bien jugadores como Jonathan Viera o Loren Morón. El capitán todavía no ha visitado la fortaleza blanquiazul después de su famoso «yo veo mucha fiesta aquí». Tampoco el marbellí ha jugado en el Heliodoro, donde todavía le esperan sentado tras su no fichaje por el CD Tenerife en el pasado mercado de invierno. Las calabazas aún retumban.

Con todo, Pimienta apenas agitará su once inicial, donde sí que entrará Loren por Andone. La única duda está en la sala de máquinas, donde Mfulu y Fabio González se disputan el puesto caliente de la alineación. En portería, Valles tratará de dejar su arco a cero luego de recibir dos tantos del Málaga. En línea defensiva, los hombres fuertes del técnico: Álex Suárez, Saúl Coco, Eric Curbelo y Sergi Cardona. Por delante, en el centro del campo, Nuke, Enzo Loiodice y Jonathan Viera. En las alas, la perla Alberto Moleiro y el cañón Pejiño, que en la primera vuelta anotó dos golazos con los que descuartizó al Tenerife. Arriba, y en busca del gol que lo decida todo, Loren.

Que ruede la bola.

Alineaciones probables

CD Tenerife: Soriano; Mellot, Sipcic, Kike Salas, Nacho; Waldo Rubio, Corredera, Aitor Sanz, Elady; Iván Romero y Enric Gallego.

UD Las Palmas: Valles; Álex Suárez, Coco, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Mfulu, Enzo Loiodice, Jonathan Viera; Pejiño, Moleiro y Loren.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla La Mancha)

Heliodoro Rodríguez López, 17.30 horas, Movistar Vamos.