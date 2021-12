Un derbi canario a puerta cerrada en el Heliodoro cobra fuerza La UD no ha puesto todavía a la venta las entradas para los aficionados que se iban a desplazar

La posibilidad de que el derbi que van a disputa el próximo 2 de enero UD Las Palmas y Tenerife en el Rodríguez López sea a puerta cerrada comienza a coger fuerza a la vista de la situación epidemiológica existente en Canarias.

Pese a que la decisión de admitir o no aforo en el recinto blanquiazul depende de las autoridades sanitarias y que ambos clubes están sujetos a esta jurisdicción, el escenario de que no se permita la entrada de aficionados gana enteros por los indicativos de los últimos días relacionados con la covid-19.

El Tenerife, sin ir más lejos, celebra hoy su Junta General de Accionistas de manera telemática y sin permitir la presencia de accionistas ni periodistas al encontrarse la isla en Nivel de Alerta 3 y también hoy trascendió que se ha suspendido la cabalgata del día de Reyes que tiene como escenario, precisamente, el estadio santacrucero y que se preveía para tres días después.

Con todo, las taquillas del Rodríguez López mantienen su actividad despachando localidades (solo de manera presencial y no por internet, según se especifica en los medios oficiales de la entidad chicharrera), aunque la incertidumbre sobre lo que pueda pasar esté más presente que nunca en los aficionados.

La UD Las Palmas, que dispone de 700 localidades para el encuentro (300 corresponden a la Federación de Peñas), todavía no ha iniciado la venta de las mismas y, con el panorama actual, y a once días del choque, todavía no sabe si podrá hacerlo por las restricciones en los desplazamientos entre islas que pueden endurecerse.

Fuentes del club consultadas por este periódico no descartan «ninguna posibilidad» entre las que figura «obviamente» que se decrete que el encuentro se dispute a puerta cerrada.