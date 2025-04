Delirio en el Gran Canaria: Javi Muñoz saca a la UD del descenso sobre la bocina

Kevin Fontecha Las Palmas de Gan Canaria Sábado, 19 de abril 2025, 22:00 | Actualizado 22:17h. Comenta Compartir

No todas las victorias valen tres puntos. Ni se llaman como tal. El golpe sobre la mesa de la UD ante todo un Atlético de Madrid deja un tesoro. La escuadra de Diego Martínez sale reforzada de cara a su pelea por la permanencia. Compitió con determinación ante un rival de enjundia al que, durante muchos tramos, minimizó. Bregó con una rabia que debe mostrar el camino en dicha batalla por la supervivencia en la máxima categoría. Cada futbolista puso su corazón sobre el césped al servicio de los aficionados amarillos. No se puede reprochar esfuerzo, tampoco valentía. Y, el premio, un solitario gol de Javi Muñoz que saca a Las Palmas de unos puestos de descenso en los que ya no quiere volver a entrar.

Los enfrentamientos frente al Atlético de Madrid siempre exigen igualar en intensidad. Y la UD, sabedora de que la permanencia pasa por Siete Palmas, entendió que, para sacar algo positivo, había que meter pierna como nunca. Desde el primer instante se pudo ver más colmillo en los futbolistas de Diego Martínez. Essugo iba con todo a los choques, McBurnie celebraba cada despeje defensivo como si fuera un tanto y Moleiro se batía en duelos individuales con Llorente en busca de las cosquillas rojiblancas.

Álex Suárez, casi con todo a placer y libre de marca, tuvo el gol en su cabeza, pero su intento salió centrado y acabó mansamente en las manos de Oblak. La había prolongado bien McKenna al segundo palo, dejando solo a su compañero de la zaga. Desde ese entonces, Las Palmas se quitó las cadenas y comenzó a dominar el fútbol y los tiempos del partido. Essugo, cerca de la media hora de juego, lanzó un latigazo que casi se cuela por la escuadra. La UD creía, en un arrebato alma y en un ejercicio de soberanía.

El centrocampista portugués expulsaba las sombras sobre su rendimiento en un constante esfuerzo por cada pelota. En una pasada de frenada de McKenna, Essugo apagó un fuego que dibujaba un incendio cuando Barrios galopaba y buscaba al gigante Sorloth. Estaba en todas Dário.

Ver 15 fotos Fábio Silva y Gallagher, en un lance del juego. Efe

Y, cuando el Atleti amenazó, Horkas sacó su ángel para salvar a la UD con una parada antológica. Le cayó la bola a Julián Álvarez en el segundo palo, que suele ser de esos que no perdona, y cuando ya casi celebraba el gol, una mano salvadora de Dinko retuvo el cero a cero en el marcador. La parada, probablemente, de LaLiga. El Gran Canaria, en pie, rugió ferozmente. Casi sin tiempo para digerir el miedo, Horkas volvió a volar para evitar el 0-1 a Sorloth. Una auténtica barbaridad lo del arquero croata. Como el derroche físico de un Fábio Silva que se siente un canario más. Qué manera de batallar cada duelo. Con tablas se fue a vestuarios el combinado insular (0-0).

Tras el intermedio, Las Palmas monopolizó el juego y la parcela ofensiva. Con Sorloth anulado arriba y con Julián Álvarez domado por Viti, los de Diego Martínez querían apretar en busca del primer tanto del choque. Fábio Silva bajaba cualquier balón y el Cholo movía ficha con la entrada de De Paul y Riquelme. No lo veía nítido Simeone que también acudió a Griezmann. Martínez, por su parte, dio entrada a Marvin para ganarle piernas y metros al campo. McBurnie fue el damnificado. Pasaba el tiempo y solo un error podía agitar el electrónico. En el 77, Sandro saltaba al césped por Dário Essugo. Valentía del técnico gallego. Las Palmas quería la victoria.

Con Fábio Silva fundido mientras caía la lluvia en Siete Palmas, el luso se retiraba mientras la hinchada coreaba su nombre. Entraba Mata para suplirle. También Campaña por Moleiro. El punta ya empezaba a darse por bueno, sobre todo por la magnitud del enemigo. Los amarillos dieron la cara y exhibieron nivel, así como credenciales para luchar por la salvación. Se jugó de tú a tú al Atleti, al que en muchos momentos se maniató. Y nunca se bajó los brazos. Tal fue así que Javi Muñoz desató la locura sobre la bocina (1-0, min.93), en el ocaso del choque, para sacar a la UD de los puestos de descenso tras una pelea de Mata en el área y el posterior fusilamiento del madrileño a Oblak. Locura absoluta. ¡Qué bonito es ser amarillo!