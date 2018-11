Deivid desconfía del Elche y recuerda que es fuerte en su campo

El zaguero isleño ha destacado en rueda de prensa que el cuadro franjiverde tiene «las ideas muy claras», es «fuerte a balón parado», le ha ganado al Málaga por 2-0, y cuenta con un delantero como el guineano Sory Kaba, «muy fuerte y potente», que está «en racha y sorprendiendo a toda la categoría».

Por todo ello, el central amarillo reconoce la dificultad que supone puntuar en Elche, aunque sostiene que ya les toca «sumar de tres en tres», y recuerda que los conjuntos que triunfan en Segunda «son aquellos que se mantienen más unidos cuando llegan las malas rachas, y todos los equipos pasan por ellas».

Deivid apuesta por encadenar resultados positivos «antes del parón de Navidad», para ir «lo más arriba posible», después de que la Unión Deportiva solo haya ganado un encuentro de los seis últimos que ha disputado en LaLiga 1/2/3, ante el Numancia (3-0).

Ahora bien, matiza que los dos últimos frente a Mallorca fuera (2-2) y Deportivo de La Coruña en casa (1-1), los tenían «en la mano» y se les han «escapado».

En cuanto a la forma de actuar del equipo tras adelantarse en el marcador, el jugador admite que quizá la «falta de confianza» hace que den «un paso atrás», pero han hablado de ello con el entrenador, Manolo Jiménez, para desde ahora «defender un poco más arriba y tener el balón», táctica que esperan poner en práctica en Elche.

Además, ha explicado que en la plantilla hay jugadores que piden el balón «al pie» y otros «al espacio», y que quizá las expectativas creadas «eran muy altas» al pensar que iban a estar toda la temporada entre los dos puestos de ascenso directo.

Por otra parte, ha reconocido que durante la semana previa al partido frente al Deportivo, en el que fue titular por la baja del lesionado David García, hizo un trabajo psicológico para superar la desaprobación del público por su marcha al Córdoba, precisamente el equipo que privó del ascenso a Las Palmas en 2014.

«Me sorprendió para bien que no me pitara el público. La gente, más que olvidarse de mí, ha sido inteligente al apoyar al equipo, y estoy agradecido. A Vicente Gómez (Deportivo) le pitaron menos que a David Simón, pero no me gusta que le piten a un compañero, supongo que fue por las declaraciones que hizo, pero David fue un profesional ejemplar aquí», concluyó.