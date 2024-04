Deivid asegura que Sergi Cardona «no quiere seguir en la UD»

Uno de los miembros de la dirección deportiva de la UD Las Palmas, Deivid Rodríguez, fue voz autorizada para atender a la emisora oficial del club en la mañana de este lunes. El ex jugador profesional ha asegurado que el lateral zurdo del equipo de Pimienta, Sergi Cardona, no desea continua en la UD: «No quiere seguir. Está haciendo un temporadón y quiere mejorar».

Lo cierto es que Sergi Cardona acaba contrato con el cuadro insular este verano y su intención es no renovar. En palabras de Deivid: «Nos sorprendió que dijera en rueda de prensa que no le han llegado ofertas. Él sabe lo que hay. El presidente ya dijo que acaba contrato y no quiere seguir con nosotros. Quiere seguir creciendo, ir a un mejor club. Nos ayudó en el ascenso y le deseo lo mejor porque además es un gran tío«.

Cuestionado por la posible vinculación de Layvin Kurzawa al equipo amarillo, Deivid desmintió que la UD Las Palmas tenga como propósito fichar al lateral zurdo del Paris Saint Germain: «Nuestro perfil es de futbolistas que acaban contrato. El francés no es el caso del que podamos hablar. Aunque la UD puede ser también un club para relanzar una carrera, porque a este tipo de futbolistas le llama la atención».

Además, Rodríguez repasó su época en el Sevilla, próximo rival de la UD, donde cayó de pie: «En el primer partido con el filial le marqué al Betis y poco más tarde fui capitán del equipo», expuso.

Reconoció que a final de curso es normal que todos los días le llamen representantes ofreciendo jugadores pero «no todo el mundo nos encaja. Por último, advirtió que a nivel competitivo el equipo se encuentra bien, »somos un club atractivo«. Aseveró que »muchos entrenadores nos felicitan. El otro día nos ponían por las nubes en la radio del Sevilla«.