Decisiones inminentes ya con junio en curso: el nuevo entrenador de la UD, al caer

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 1 de junio 2025, 18:28 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

Con el mes de junio ya en curso, llega la hora de tomar decisiones, todas trascendentes, en el futuro inmediato de la UD. Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera convinieron aguardar al cierre del curso, que vino con el amistoso disputado en la madrugada de este domingo en Estados Unidos, para comenzar a dar forma y oficialidad al paquete de medidas que se hace necesario para dar vida a un proyecto que ilusione y contemple garantías competitivas con vistas a pelear el ascenso a Primera División en la campaña 2025-26.

Para empezar, lo que urge es la contratación del nuevo entrenador. A nivel oficial, el club ni siquiera ha procedido hasta el momento a despedir a Diego Martínez, cuyo contrato expira y no será prolongado tras el descenso. Ese silencio, no obstante, es simbólico. De hecho, el técnico ni siquiera acudió al último compromiso al otro lado del Atlántico. Su sustituto es la maniobra capital para, luego, proceder a definir descartes, continuidades y fichajes. «Está fichado», deslizan desde Pío XII a propósito del nuevo inquilino del banquillo sin dar más pistas, si bien ha trascendido que no será Rubén de la Barrera, uno de los nombres que se manejaban en la lista.

Ampliar Once de la UD en Estados Unidos para cerrar la temporada 2024-25.

De momento, las especulaciones alimentan todo tipo de rumores, si bien el perfil que se busca está definido: el nuevo inquilino del banquillo debe acreditar experiencia y conocimiento en la categoría, por encima de un estilo más o menos ofensivo.

La nueva UD necesitará el pegamento de los resultados desde el inicio del calendario, lo que obliga a privilegiar pragmatismo por encima de consideraciones estéticas, si bien la preferencia pasa por un ideario táctico valiente y que haga protagonista al equipo por sistema. Hace un año la espera se hizo eterna por Luis Carrión, al que se le hizo sitio como si fuese un iluminado y luego duró lo que duró, y, de ninguna manera, ahora se va a reproducir ese suspense. La intención pasa por confirmar al nuevo entrenador a lo largo de las próximas dos semanas.

Baile de entradas y salidas

Ya con el elegido en nómina y tomando posesión de sus poderes, llegará el turno de decidir qué hacer con lo que se tiene, debate en el que tendrá voz y voto la opinión del jefe del vestuario. Hay futbolistas con contrato que tienen cartel y quieren irse (Moleiro, Herzog, Marvin, Cillessen, Mármol, McKenna...), mientras que otros ya se han despedido al terminar su vínculo (Javi Muñoz y Mata, mientras que Campaña y Benito se lo piensan) o cesión (Essugo, Januzaj, Silva, Bajcetic o Pelmard) y con varios más no se cuenta (Álex Muñoz, Marc Cardona...).

Ampliar Álex Suárez es uno de los jugadores fijos para la temporada que viene.

Álex Suárez, Horkas, Viti, Loiodice y Sandro computan como fijos para la columna vertebral del curso venidero, más la incógnita de Kirian, y, a partir de ahí, sumar efectivos a la causa, bien desde filiales o acudiendo al mercado. Se estima que cambiará el 50% de la configuración del plantel, en previsiones hechas públicas por el propio presidente.

Tampoco hay que olvidar el destino de los jugadores que han estado a préstamo, casos de Pejiño, Kaba, Iván Gil, Cédric, Clemente y Ale García. Aunque no sean preferenciales, no se descarta que alguno se haga sitio por las restricciones económicas que vienen y siempre y cuando agrade al cuerpo técnico entrante. De igual manera, si hay opción de hacer caja, Cédric, Pejiño y Kaba podrían traer alguna oferta, se estudiará.