La UD debuta sin gol, pero con Barcia y Cedeño exhibiendo fuerza y calidad

No pudo vencer Las Palmas al Orlando Pirates en el primer amistoso de la pretemporada a pesar de jugar más de media hora con un futbolista más

Kevin Fontecha Pérez Marbella (enviado especial) Jueves, 17 de julio 2025, 19:53 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

Es pronto para sacar conclusiones, sobre todo cuando los gemelos acumulan toda la carga de trabajo de la preparación y cada carrera parece un infierno. En el Marbella Football Center, ante el Pirates, la UD Las Palmas dejó las incertidumbres propias del inicio de un cambio. Todavía no se puede valorar las clases de un Luis García que quiere dejar su sello. A destacar, eso sí, la fuerza y el liderazgo de dos recién llegados como Sergio Barcia y Cedeño, en los que hay depositadas muchas ilusiones.

Los amistosos no están para sacar muchas conclusiones, pero sí para encontrar detalles y atisbar ciertos matices. La puesta de escena de Luis García como nuevo entrenador de Las Palmas dejó varias pinceladas de lo que quiere proponer en la temporada 2025-26. A caballo entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3, con un nueve fijo arriba descargando balones, los isleños acusaron el peso de los entrenamientos. El Orlando Pirates, en el primer acto, tuvo las ocasiones más claras. Es más, de no ser por Horkas, felino a la media hora de juego para mantener el (0-0) con el que la UD se fue al descanso, otro gallo hubiese cantado. Salió el técnico con el croata, Viti, Álex Suárez, Barcia, Abou, Enzo, Iñaki, Ale García, Iván Gil, Marvin y Mata.

En los primeros cuarenta y cinco minutos hubo varios jugadores que salieron en la foto. Horkas, salvador y dirigiendo a sus compañeros viendo todo el fútbol de cara; Mata, colocándose como referencia arriba y no sometido a la banda como pasaba con Diego Martínez; Iñaki, exhibiendo descaro y valentía para no huir de ningún choque; Loiodice, recuperando la felicidad de sentirse de nuevo futbolista; y, por último, Sergio Barcia, pegando gritos y mandando como si llevase toda la vida en la UD.

No salió tan bien el experimento de Abou Bassinga como lateral izquierdo a pesar de las órdenes de Luis García para que encontrase el espacio libre en la sala de máquinas como en su día lo hacía con maestría Sergi Cardona bajo el mandado de García Pimienta. La idea estaba clara. El resultado dejó que desear. Horkas también tuvo que corregirle posiciones en varias ocasiones. El croata, en un perfecto español, no dejó de ayudar con palabras a los suyos. El canterano Bassinga se tuvo que retirar por un golpe y Enrique Clemente cogió el relevo.

Las Palmas, algo turbia en ataque, solo se acercó al portero rival en una carrera de Ale García, que estrelló su disparo en un defensor para que el balón se marchase a córner. Las mejores ocasiones fueron para el Orlando Pirates que, además de la mano milagrosa de Horkas abajo y al primer palo, también tuvo un poste en un lanzamiento de falta directo. Mucha intensidad la del conjunto sudafricano, reflejada en los tobillos de Iñaki e Iván Gil, que recibieron varias faltas cada uno y acabaron por los suelos.

En el segundo acto solo aguantó en pie Sergio Barcia y Clemente, que había saltado por la lesión de Abou. De resto, nueve jugadores frescos. Marc, con el brazalete y el dorsal once que dejó Benito, se colocó arriba con Sory Kaba, portador del 10. Cedeño y Sergio Viera mezclaron en la medular, con Adam Arbelo y Manu Fuster más adelantados. Herzog y Pezzolesi completaron la defensa, con Killane bajo palos.

A la hora de juego, cuando Marc enfilaba un mano a mano con la pelota en el aire ante el portero, se quedó el Pirates con uno menos, ya que el meta la tocó con las manos fuera de su área. Roja directa al negarle de manera ilegal el tanto a Cardona. Desde la frontal probó fortuna Fuster con una falta que se fue a las nubes. Acto seguido le anularon un gol al Pirates por un fuera de juego que no era. Sí que existía falta sobre Enrique Clemente en el inicio de la jugada. Protestaba Luis García en la banda porque no le pitaban otra clara a Fuster y sí señalaban la posterior de Clemente.

Intentó apretar más Las Palmas con la superioridad numérica. Fuster acarició el tanto, pero se lo negaron con una buena mano abajo. Luis García dio entrada a Arturo por Barcia y le dio toda la banda izquierda a Arbelo, con Clemente ya más centrado mezclando con Herzog.

Al final, y pese a jugar con uno más, la UD no pudo encontrar las ocasiones con claridad. No hizo gol y el primer test de pretemporada se saldó con tablas (0-0). Este viernes siguen los entrenamientos y el lunes hay prueba de altura frente al Brighton de la Premier League. No jugaron Mika Mármol, Iván Cédric ni Jonathan Viera.

