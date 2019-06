David García queda libre y ya busca equipo

El capitán, que se ha estado entrenando en solitario desde que acabase la temporada para no perder el tono físico, priorizaba su continuidad , por lo que había esperado por la Unión Deportiva. Ahora, con el exceso de centrales en la plantilla de Pepe Mel (Martín Mantovani, Deivid, Aythami Artiles y Eric Curbelo) y con la subida de Álex Suárez con los mayores, David García ya busca equipo , pues, como ha dicho por activa y por pasiva, no tiene intención de colgar las botas mientras el cuerpo y el corazón le aguanten el ritmo a la competición.

Su nombre no está en la agenda del Perpetuo Socorro para pasar los reconocimientos médicos previstos para esta semana que comienzan mañana y el defensor entiende que no entra en los planes del club, pese a acabar la campaña siendo un fijo en las alineaciones de Mel . Desde que llegase en el verano de 2003, que ya ha llovido desde entonces, David García acumula un total de 474 encuentros con Las Palmas, anotando, además, 17 goles en su carrera deportiva, cifra nada insignificante teniendo en cuenta que su característica y su misión principal es salvaguardar el fuerte.

Con todo, y tras acabar la campaña como un misil físicamente, novias no le van a faltar a un David García que todavía tiene hambre para aguantar, como mínimo, un año más en la categoría de plata del fútbol español. Su experiencia, perseverancia y compromiso se cotizan al alza en Segunda División. Hasta el momento el de Maspalomas no había movido ficha, pues tenía la esperanza ciega de que la UD le renovase, pero, ahora, y visto lo visto, el zaguero isleño ya piensa en un cambio de aires donde se le valore como se ha ganado en su trayectoria futbolística. Con 37 años entiende que todavía puede ofrecer mucho en el mundo del fútbol y para ello se cuida como se cuida. Ahora, y ya estando libre a partir de esta noche para negociar con quien quiera, David García decidirá su futuro con tiempo y sin prisas. Lo que está claro es que no tiene intención alguna de retirarse. Quiere seguir jugando y va a hacerlo hasta que él lo estime oportuno.