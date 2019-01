Curbelo: «No me importa la posición, mientras juegue»

El zaguero no ocultó su felicidad ante los medios por haber cumplido su sueño y colaborar en que el equipo amarillo dejase la portería a cero después de varias jornadas. El canterano es ambicioso y confía en «jugar la mayoría de partidos posibles, y si es posible ayudar a que el equipo ascienda a la Primera División».

En este sentido, el salto de categoría que ha vivido el zaguero ha sido notable y ahora en Segunda División «hay que pensar más rápido». Al mismo tiempo, Curbelo abogó por los jugadores de la Vela Chica, asegurando que hay futbolistas del filial que «lo harían muy bien en el primer equipo».

Con respecto a su rol en el campo, reconoció sentirse «más cómodo de central, pero trabajo para estar en el once. No me importa en la posición que juegue si es para ayudar al equipo», respondió en relación a su posición en la línea defensiva, dado que en tierras madrileñas ejerció de lateral.

De cara a los consejos que ha recibido, Curbelo dijo que tanto Paco Herrera como Juan Manuel Rodríguez coincidieron en que «hiciera lo mismo que en el filial y que jugase como sabía».

De la situación que atraviesan los amarillos, el defensa subrayó que «el fútbol son momentos y creo que demostraremos lo que somos. Tarde o temprano el equipo lo hará bien». Del próximo rival comentó que será un partido difícil porque «Osasuna es un equipo que presiona muy arriba, pero nosotros jugamos en casa y dominaremos para conseguir los tres puntos”», concluyó.