Cuenta atrás para la resurrección

La UD inicia este lunes una semana clave en su esperada y necesaria reacción. Con la visita al Celta de Vigo en el horizonte, el equipo sabe que no puede aplazar más ese triunfo que se resiste desde diciembre. Y varios aspectos son los que pueden propiciar la consecución del objetivo en Balaídos.

Frescura física y mayor intensidad de principio a fin

Era una de las asignaturas pendientes antes del parón en la competición. El equipo tenía demasiados bajones y acusaba, para mal, el paso de los minutos a diferencia de los adversarios. Diego Martínez espera que se recupere el vigor, consciente de la importancia capital que tiene esta parcela. Tantos días de preparación específica le han permitido incidir en una cuestión básica para aumentar el nivel competitivo para aumentar las opciones de victoria. Y esos avances espera verlos de inmediato.

Mente limpia y fortaleza colectiva

Los resultados recientes pasaron factura anímica de manera inevitable y ahora empezar de nuevo también en esa mentalización libre de ataduras y que permita encarar el calendario sin fragilidades ni derrotismos. El trabajo psicológico y motivacional cobra un valor esencial y debe calar convenientemente en cada futbolista para aumentar las prestaciones y ejercer de catapulta colectiva. Hay confianza en que esto ayude en la labor de reconstrucción integral del equipo por las necesidades que hay.

Recuperación y puesta a punto de lesionados

Marvin, Mármol, Sandro, Pelmard, Januzaj, ahora Bajcetic on la sub 21… Numerosos jugadores han tenido que ir superando distintos inconvenientes físicos y sin tiempo suficiente para restablecerse por completo. Los descansos de estos días han permitido avanzar en la enfermería y permitir a esos jugadores afectados progresar y evolucionar convenientemente. Todos van a ser necesarios y en su mejor versión y en determinados casos no era posible exigir el máximo por las diferentes lesiones y molestias que arrastraban. El respiro en el calendario es una gran noticia para este foco de preocupación que comienza a dejar de serlo por esta circunstancia.

Que los internacionales regresen a tope

Pendientes de Bajcetic y el alcance del percance sufrido el viernes, McKenna, Essugo, Silva, Moleiro y Herzog deben retornar en perfectas condiciones y con ritmo de competición en las piernas para añadir el plus que tienen al grupo. Todos tienen una jerarquía indudable y añaden esa experiencia al margen de la competición doméstica que les da un diferencial que tanto valora el cuerpo técnico. El salto de calidad que aportan ha de notarse en lo sucesivo. Ellos lo saben y asumen la responsabilidad de buen grado.

Determinación, ambición y cero complejos

Cada partido como una oportunidad, sin mirar a largo plazo y evitar el vértigo de la clasificación. En este campeonato que ahora se abre a diez partidos, y con la paridad extrema que hay en la tabla, Martínez privilegia centrar esfuerzos y sensaciones jornada a jornada, sin impacto en la posterior, la famosa resaca emocional que siempre tiene presente. Mirar a cada rival con máxima ambición y la determinación de sacar los tres puntos, sin pasado ni futuro, solo centrados en lo que toca, tiene que ser el patrón de conducta para abrazar la salvación.