Cuando a Barranco Seco no se podía ir con playeras blancas, o volvían marrones

Uno de los futbolistas que ayer acudió al acto de inauguración fue Benito Morales, ex canterano, jugador del primer equipo, técnico en varios escalafones y delegado en su última etapa, reciente, recordaba con su inseparable sonrisa, como en 1976, ya entrenaban allí, en un terreno pequeñito, los futbolistas del equipo amarillo entonces conocido como Las Palmas Aficionado.

Y si era una odisea llegar hasta allí, por un camino serpenteante, donde dos coches debían manejarse con suma prudencia en direcciones contrarias, eso no ha cambiado mucho, sí que conviene recordar que una de las máximas era no llevar playeras de color blanco, si no querían que volviesen de color marrón tierra.