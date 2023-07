«Si no crecemos rápido, descenderemos rápido»

Con el proyecto 2023-24 en ebullición y las expectativas de la afición disparadas por volver a la máxima categoría, procede acudir al arquitecto de todo.

–Ha pasado ya más de un mes desde el regreso a Primera. ¿Asimilado ya completamente con todo lo que significa ingresar en la elite del fútbol nacional? ¿Cómo encara su tercer ascenso?

– Toda la organización está trabajando a marchas forzadas para iniciar el campeonato de Liga en Primera División intentando estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que contamos con el presupuesto tal vez más bajo de la categoría.

-Al margen de fichajes, bajas y otras cuestiones meramente relacionadas con la plantilla, ¿qué reto vive ahora la entidad, ya a un nivel más estructural u orgánico, para estar a la altura de lo que viene en camino?

–Frente a lo anterior está nuestra apuesta por la cantera, las incorporaciones que surgen de las oportunidades del mercado, nuestra insistencia a lograr un estadio cada vez más amable para el aficionado, y el trabajo diario para enganchar cada vez más seguidores. Desde esta temporada todos los abonados podrán ser suscriptores de PlayUD sin coste añadido. La plataforma que forman nuestro canal digital, el trabajo en las redes sociales, los e-sports, las acciones que pone en marcha la Fundación, y la implicación de los jugadores en construir todo este ecosistema, dan cuerpo a un desarrollo orgánico del club que ha permitido alcanzar la cifra de dos millones de seguidores. Esto era impensable hace poco.

- ¿Y en lo estructural, en la realidad física?

–Esa es una gran asignatura pendiente que no depende sólo de nosotros. El club tiene muy clara la hoja de ruta: segunda fase de Barranco Seco y modernización del Estadio, aún inacabado veinte años después.

- ¿En qué se va a actuar de forma más inmediata?

–En Barranco Seco todo el trabajo que se está desarrollando es documental y administrativo, para obtener los permisos pertinentes. En el Estadio, el Cabildo ya conoce sus carencias, algunas de ellas objeto de sanción en cada partido de la temporada pasada. La iluminación, megafonía, videomarcador, actualización de zonas nobles del estadio y espacios interiores bajo grada son los principales focos de atención. Somos conscientes, y lo agradecemos, de la sensibilidad que siempre ha mostrado el presidente del Cabildo, Antonio Morales, por nuestras necesidades y demandas en el estadio y estamos seguros de que el nuevo consejero de Deportes, Aridany Romero, compartirá esta línea de actuación. Las mejoras se harán pero no estarán para el inicio de la temporada. Hay que tener paciencia.

Ampliar

-Desde 1988, solo cinco años en Primera. Ahí emerge la asignatura pendiente de llegar para quedarse...

–El fútbol no es solamente lo que pasa en el terreno de juego. Esa es la punta del iceberg. Un equipo es el producto del trabajo de muchas personas que no visten ropa deportiva. Y no basta con que tú seas mejor cada año. Se necesita ser mejor que otros diez clubes asentados en Primera en varios ámbitos, no sólo deportivos. Ese margen de seguridad puede neutralizar resultados imprevisibles. Es decir, el fútbol es imprevisible, pero los más fuertes económicamente son los que suelen ganar. Cuanto antes crezcamos corporativamente para situarnos en la media de Primera División, menos riesgo de descenso sentiremos.

-Ciudad Deportiva, cuentas saneadas, patrimonio con jugadores renovados y cotizados... ¿Está más preparada la UD que en 2015 para ingresar con los grandes escudos del país?

–Más preparada seguro. En 2015 no teníamos ni donde entrenar. Pero LaLiga ha seguido creciendo desde entonces y cada vez hay más equipos implicados en la lucha por no descender hasta la última jornada. Si no crecemos rápido, descenderemos rápido. Dentro de esta casa, este verano de ascenso no oye música de violines, sino de tambores de guerra.

-Y la joya de la afición. Por primera vez en la historia se ha tenido que establecer un tope de abonados ante la previsión de que puedan desbordarse las inscripciones de socios.

–No es la primera vez que ponemos un tope, aunque el de 2015 venía condicionado por las obras en la grada. Un tope tiene una única razón de ser: si queremos crecer, no podemos disminuir los ingresos cubriendo el aforo con abonos. Un abono es una entrada más barata. Una renovación de abono es una entrada más barata aún. Las tarifas reducidas de los abonos son entradas más baratas aún. Un abono de un menor, más barata aún. Un abono de categoría peque, aún más barata. Y un abono de un tercer familiar, todavía más barata. Conclusión: una localidad sin abono suele ser cinco veces más rentable que el abono. La realidad en Primera es que hay una cantidad significativa de aficionados al fútbol que acudirán a ver al rival de Las Palmas. Estoy convencido, por otra parte, de que alcanzaremos el tope de 22.000 socios. Y será un pilar fundamental porque la permanencia la vamos a tener en el Gran Canaria. Y contar con nuestra afición en casa partido en casa se va a traducir, sin duda, en un plus para el equipo de muchísima importancia.

-Dijo, y lo resaltó varias veces, que los jugadores que vengan deben complementar a los que ya están. De momento, Javi Muñoz y Cristian Herrera. ¿Se podrá generar más ilusión con los fichajes que restan por llegar después de que se hayan salido nombres como Aridane, Roque Mesa o Araujo? ¿En qué número de refuerzos se mueve la lista de la compra pendiente?

–El mercado de Primera es complejo. Y si no te tomas las cosas con calma, te devora el presupuesto a poco que te descuides. Acudimos al mercado como el más modesto de la categoría, y eso aumenta el margen de error. Todos querrían fichar bueno, bonito y barato. Para nosotros, no es una opción. No hay otra. Planeamos del orden de otras cinco o seis incorporaciones después de las dos ya anunciadas.

-¿Las renovaciones ejecutadas, garantizando la continuidad de los mejores jugadores de la plantilla, son la mejor muestra de la fortaleza de este proyecto?

–Mantener el bloque es la prueba de que los proyectos se maduran, no se improvisan. Es una directriz trazada a conciencia. La fortaleza se demostrará con resultados. Por ahora se están dando.

Ampliar

-La temporada pasada, y con el ascenso en mente, se generó un déficit por, tal y como explicó, apostar por el proyecto deportivo renunciando a posibles ganancias por venta de activos. ¿Podrá, igualmente, la UD aguantar este verano sin traspasos?

–Un traspaso es un arma de doble filo. Si se da, es porque hay sustituto del jugador que no puedes retener a cualquier precio. De ese hueco que se genera surgen nuevos valores y das un mensaje interno de continua apuesta. Si no lo hay, el dinero del traspaso cobra un sentido que se relaciona con la cantidad.

-En su última comparecencia pública expuso que habían llegado ofertas por algunos jugadores que se desestimaron. ¿Ha cambiado el escenario en los últimos días en este apartado?

–Es el mismo.

- Coco, Curbelo, Viera, Álex Suárez, Kirian, Moleiro, Fabio, Sandro, Valles y Cardona promocionados desde el filial... Barranco Seco en el escaparate de la Liga Santander...

–Pero no caigamos en la autocomplacencia. Conocemos sólo los que han llegado. ¿Qué sabemos de los que no llegaron? Nadie en su sano juicio va a pretender que aparezca otro Pedri de la noche a la mañana. Si un jugador es excepcional, su caso es una excepción. El resto son jugadores que después de varios años adiestrándolos en el primer equipo están dando un rendimiento apropiado. Muy pocos equipos invierten tanto tiempo en dejar madurar en la élite a futbolistas que ofrecieron tantas dudas al principio. Nuestra cadena de Formación es muy útil. Pero si hay que reconocerle algo a ella, también a las de los equipos de los que proceden la mayoría de los jugadores que ha mencionado. El factor diferencial frente a otros clubes es la paciencia en la élite, y el minucioso trabajo, altamente profesionalizado, de la órbita del primer equipo. Es en ese nivel donde se apuntala definitivamente la formación del jugador de cantera.

-Con la tradición y la historia no se ganan partidos ni suman puntos. Pero, ¿en qué medida nivela la diferencia económica con la mayoría de competidores el hecho de que la UD exhiba su prestigio, modelo de cantera y calado social?

–Cantera y calado social están íntimamente relacionados, aunque son otros factores también los que trenzan ese arraigo. Para LaLiga es un acicate contar con clubes como el nuestro, capitales de provincia y aforos de más de 30.000 espectadores. Somos un perfil de club muy útil para aportar nuestro granito de arena a la expansión de la competición, destino de millones de visitantes, muchos de ellos amantes del fútbol de élite.

-Joel Domínguez: ya explicó que la UD quiere ayudar a la rehabilitación reputacional del chico tras ser condenado por violencia de género contra su pareja. ¿Comprende que no toda la afición comparta esta tesis? ¿Que haya un sector de la gente que considere que el club ha sido demasiado laxo con una problemática de este calibre premiándolo con hacer la pretemporada con el primer equipo? ¿Que se considere dañada la ejemplaridad que todos desean?

–El chico ya pidió perdón a la víctima, a sus familiares y a la afición de la UD. No creo en la pena de muerte, creo en la reinserción. En la reinserción del preso. Mucho más, por tanto, en la reinserción del que no ha sido condenado a la cárcel. Creo en la Justicia con mayúsculas. Un juez no es infalible. Pero creo más en un juez que en las personas que juzgan sin ser juez, que anticipan condenas sin sentencias, que prefieren linchar desde el anonimato antes que reflexionar si están aumentando el daño ya sufrido, o multiplicando la pena ya impuesta. No quiero ser enfrentista. Respeto todas las posturas. Pero la UD Las Palmas D es un equipo de jugadores menores de edad, en riesgo de exclusión social, que cumplen condena por diversos delitos. Jugar al fútbol con nosotros o hacer el Camino de Santiago son algunas de las medidas. Nadie nos ha afeado colaborar en esta causa con el Juzgado de Menores. A Joel lo expedientamos y concluimos una sanción proporcional a la condena que obtuvo del Juzgado. Ha recibido doble castigo. Además, sigue un tratamiento psicológico y psiquiátrico, tal y como recomiendan los especialistas en la materia. Hay procedimientos judiciales en marcha. Y observaremos su desenlace, sin adelantarnos a los jueces. Esperando desde el máximo respeto su decisión. Lamentamos no estar de acuerdo con aquellos que prefieren otro ejemplo.

–Se ha sugerido que Joel Domínguez tiene trato de favor por pertenecer a la agencia de representación Lilium by Aps, que es afín al club.

–Los jugadores que pertenezcan a agencias que respetan los intereses de la UD y tengan condiciones y talento son los que llegarán. Y los que estén con agentes que van en contra del club, ni tendrán la oportunidad de promocionarse aquí. Es una lógica que se sigue en todos los clubes.

–Está a punto a afrontar un juicio por presunto fraude fiscal por el que se le pide pena de cárcel, aunque es una causa ajena al club y relacionada con su labor empresarial. ¿En qué medida puede afectar a la UD? ¿Cómo lo afronta?

–En nada va a afectar a la vida del club, que seguirá funcionando de igual manera que hasta ahora. Y, en lo que a mí respecta, llevo mucho tiempo esperando que llegue este juicio para demostrar mi inocencia. Tengo la conciencia tranquila y pruebas contundentes que van a corroborar que, en ningún momento, incurrí en todo lo que se me imputa.

–¿Cree, entonces, que saldrá absuelto?

–Con el máximo respeto a la labor que la justicia va a realizar, no tengo dudas al respecto.