El coro de la desgana y la debilidad

Agiganta la UD su paso funesto allá donde compite. Con su piltrafoso andar, aconteció inédita en Son Moix, donde el Mallorca se llevó los puntos a base de golpes y más sangre. Faltos de carácter, orgullo y corazón, los de Pimienta siguen sin cerrar la permanencia matemática y esperan ahora al pinchazo del Cádiz, que recibe este domingo al Getafe. Un solitario gol de Gio González certificó la octava derrota seguida de los amarillos. El martirio continúa, la desgana se apodera y la salvación se demora.

Intentó ganar Pimienta centímetros y sacrificio, apostando por Sory Kaba arriba y Marvin y Benito en las alas. Mármol fue el lateral izquierdo y Araujo se puso en el costado opuesto. Saltó el Mallorca enseñando dientes y con señales de guerra. Protestando absolutamente todo, metiendo prisa a la UD para sacar de portería y rugiendo en cada duelo individual. Un tímido aviso de Javi Muñoz tras un buen giro y conducción desde el centro del campo en el minuto 15 sacudió a Las Palmas del letargo. Larin, acto seguido y por arriba, casi deja helado a Valles. Le estaba faltando a los amarillos la intensidad de los de Aguirre, con cierta urgencia también y en plena batalla por la permanencia.

Con el paso de tiempo, la UD se hundía más cerca de los dominios de Valles. Benito nunca fue amenaza por su carril, perdiendo balones y sin regatear nunca a ningún oponente. Marvin, sin vuelo, volvía a decepcionar. Y, arriba, Kaba, el espejismo de siempre. Kirian no domaba el juego y Enzo tampoco cogía rienda alguna. Todo apuntaba a que la racha iba a seguir acentuándose.

Sin rastro en ataque de la UD, sometida por un Mallorca con más hambre y ganas

Y vaya que si iba a crecer la crisis. Porque en el 29 un disparo de Gio González, que rozó Álex Suárez, se coló en la red (1-0). Todo son sombras en Las Palmas desde hace meses. Ahora le tocaba demostrar que la mandíbula no era de goma. Que sería capaz de superar el golpe rojillo. Al descanso llegarían los de Pimienta por debajo en el marcador. Y también por debajo en ganas y sangre. El coro de la desgana y la debilidad. A Kaba se le fichó por un poderío aéreo que jamás se ha visto que posea. Benito Ramírez es un quiero y no puedo continuo. En la sala de máquinas ya no hay fútbol. Y atrás los goles caen con una facilidad tan pasmosa que asusta.

Moleiro, al ruedo

Tras el intermedio, Pimienta acudió a Moleiro y sentó a Benito, que no dio una buena en todo el primer acto. Coco mandó fuera de Son Moix una falta lejana. Daba un paso hacia adelante Las Palmas, con Moleiro entre líneas buscando abrir en canal al Mallorca. Aun así debía ofrecer más cosas el cuadro amarillo si esperaba sacar, al menos, un punto. El joven tinerfeño se encontró con una mano escandalosa de Rajkovic. Salvó el empate el guardameta local en un gran intento de Moleiro. Apretaba por fin la UD.

Pero las intenciones quedaron en nada y se diluyeron demasiado pronto. Nada más pasó. Las Palmas continuó con su camino fúnebre, encajando su octava derrota de manera consecutiva -suma solo dos puntos de los 33 últimos disputados-. En Gran Canaria esperan ahora que el Cádiz no sea capaz de ganar su partido para que la cosa no siga complicándose todavía más. Cuando crecen los enanos, hasta el sol quema. Y Las Palmas lleva desangrándose de manera preocupante desde el 17 de febrero, cuando el Atlético descuartizó con un 5-0 que aún sigue haciendo daño.