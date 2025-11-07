Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de un partido de Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Cober

Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - Real Racing Club

El encuentro tendrá lugar este 9 de noviembre, a las 13.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:51

La UD Las Palmas se enfrenta este domingo 9 de noviembre, en el Estadio de Gran Canaria, al Real Racing Club de Santander, a partir de las 13.00 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

  1. 1

    Saray Ramírez

  2. 2

    Carmen Montesdeoca Álamo

  3. 3

    Erica Rodríguez Betancor

