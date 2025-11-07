Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - Real Racing Club El encuentro tendrá lugar este 9 de noviembre, a las 13.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

Imagen de un partido de Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:51 | Actualizado 12:02h. Comenta Compartir

La UD Las Palmas se enfrenta este domingo 9 de noviembre, en el Estadio de Gran Canaria, al Real Racing Club de Santander, a partir de las 13.00 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores 1 Saray Ramírez 2 Carmen Montesdeoca Álamo 3 Erica Rodríguez Betancor