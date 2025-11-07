Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - Real Racing Club
El encuentro tendrá lugar este 9 de noviembre, a las 13.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:51
La UD Las Palmas se enfrenta este domingo 9 de noviembre, en el Estadio de Gran Canaria, al Real Racing Club de Santander, a partir de las 13.00 horas.
CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.
Nombre de los ganadores
1
Saray Ramírez
2
Carmen Montesdeoca Álamo
3
Erica Rodríguez Betancor