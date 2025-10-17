Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - SD Eibar

El encuentro tendrá lugar el este 19 de octubre, a las 20.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:59

La UD Las Palmas se enfrenta este domingo 19 de octubre, en el Estadio de Gran Canaria, al SD Eibar, a partir de las 20.00 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

  1. 1

    Ariadna Virginia García Pérez

  2. 2

    Pedro Luis Rodríguez Suárez

  3. 3

    Norberto Hernández Pérez

