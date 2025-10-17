Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - SD Eibar El encuentro tendrá lugar el este 19 de octubre, a las 20.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

La UD Las Palmas se enfrenta este domingo 19 de octubre, en el Estadio de Gran Canaria, al SD Eibar, a partir de las 20.00 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores 1 Ariadna Virginia García Pérez 2 Pedro Luis Rodríguez Suárez 3 Norberto Hernández Pérez

