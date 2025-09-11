Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - R. Sociedad B El encuentro se celebra este viernes, 12 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria

Imagen de la UD celebrando un tanto esta temporada.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:40

La UD Las Palmas se enfrenta este viernes 12 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria, al Real Sociedad B., a partir de las 19:30 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

Esther Sarmiento

Noelia Padrón Navarro

Manuel Santana Castro