Imagen de la UD celebrando un tanto esta temporada. Cober

Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - R. Sociedad B

El encuentro se celebra este viernes, 12 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:40

La UD Las Palmas se enfrenta este viernes 12 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria, al Real Sociedad B., a partir de las 19:30 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

Esther Sarmiento

Noelia Padrón Navarro

Manuel Santana Castro

