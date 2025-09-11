Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - R. Sociedad B
El encuentro se celebra este viernes, 12 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:40
La UD Las Palmas se enfrenta este viernes 12 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria, al Real Sociedad B., a partir de las 19:30 horas.
CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.
Nombre de los ganadores
Esther Sarmiento
Noelia Padrón Navarro
Manuel Santana Castro
