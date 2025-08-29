Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - Málaga CF El encuentro se celebra este domingo, 31 de agosto, en el Estadio de Gran Canaria

Imágenes de archivo de Lukovic en el partido del Córdoba CF - UD Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 11:53

La UD Las Palmas se enfrenta este domingo 31 de agosto, en el Estadio de Gran Canaria, al Málaga CF, a partir de las 18:30 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

María Kensi Hernández Milán

Víctor Manuel Acosta Hernández

Valeria Álamo Mesa